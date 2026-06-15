Đà Nẵng: Kiểm tra cửa hàng kính mắt, phát hiện hơn 4.000 sản phẩm nghi vi phạm

Ngày 15.6, Công an phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa triển khai 16 tổ công tác đồng loạt kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh kính mắt trên địa bàn, qua đó phát hiện 13 cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa.

Công an phường Hải Châu triển khai 16 tổ công tác kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh kính mắt phát hiện nhiều vi phạm ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra, có 5 cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, tại 13 cơ sở còn lại, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.000 sản phẩm kính mắt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, trong số này có gần 1.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Công an phường Hải Châu đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nghi vấn để tiếp tục xác minh, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 4.000 sản phẩm nghi vi phạm, giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ ẢNH: Đ.X

Theo Công an phường Hải Châu, đợt kiểm tra nhằm tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

