'Bẫy' chi chít tại dự án liên kết vùng miền Trung

Dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 768 tỉ đồng, đi qua các địa phương gồm H.Thăng Bình, TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước và H.Bắc Trà My. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với đường Thanh niên ven biển (ĐT.613B) tại xã Bình Nam (H.Thăng Bình), điểm cuối tại TT.Trà My (H.Bắc Trà My).

Tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến gần 32 km, khởi công vào tháng 7.2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2025, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Nhiều người ví chất lượng tuyến QL14B một số đoạn qua địa bàn H.Bắc Trà My như "ruộng cày" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông khu vực miền Trung và các tỉnh Tây nguyên, thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) sang Lào, tạo đường nối thông suốt với cảng biển Kỳ Hà, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất theo chủ trương "kết nối ASEAN".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau hơn 1 năm khởi công, dự án đang bị chậm tiến độ so với dự kiến vì vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Đáng nói, trên toàn tuyến, có một số đoạn đã được nhà thầu tổ chức thi công nhưng phải tạm dừng vì thời tiết. Vì vậy, nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, xuất hiện chi chít "ổ voi", "ổ gà" và trở thành "ao đựng nước".

Một trong những "điểm đen" mất an toàn giao thông là đoạn từ xã Trà Dương lên TT.Trà My (H.Bắc Trà My). Khoảng 6 km đã được đơn vị thi công đào lên nhưng không thể thi công khiến đoạn đường này chẳng khác nào "ruộng cày" vì lầy lội, trơn trượt, loang lổ, nhấp nhô. Hàng loạt "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện trở thành "cái bẫy" gây nguy hiểm cho người dân…

Ngán ngẩm, bức xúc là những gì mà người dân cũng như cánh tài xế nói khi nhắc đến đoạn đường chỉ dài 6 km nối từ xã Trà Dương lên TT.Trà My.

Đường chi chít ổ voi, ổ gà đoạn qua địa bàn xã Trà Dương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhìn ra tuyến QL14B đã được đào bới lên nhưng rồi "để đó" ngay trước nhà mình, bà Hồ Thị Xuân (65 tuổi, ở TT.Trà My) không khỏi ngán ngẩm.

"Từ khi đường này được đào ra để làm, nhiều vụ tai nạn xảy ra, chủ yếu là tự ngã vì sập những ổ voi đọng nước, đặc biệt là vào ban đêm. Đường thì không có mương thoát nước, khiến nước và bùn đất tràn hết vào nhà tôi cũng như các nhà khác hai bên đường", bà Xuân nói.

Theo bà Xuân, mùa mưa thì đường bẩn, trơn trượt, nước đọng thành ao, hồ; mùa nắng thì bụi khủng khiếp. "Các chú nhìn đó sẽ biết, quốc lộ mà chẳng khác nào ruộng cày. Tội nhất là các cháu học sinh đi học ban đêm về té ngã hoài. Đường sá kiểu này thì tết nhà ai ở nhà nấy chứ sao dám ra đường?", bà Xuân bức xúc.

Bà Nguyễn Xí (51 tuổi, ở Trà Dương) có tâm trạng tương tự. "Đơn vị thi công họ múc đất rồi để nguyên một đống trước quán khiến tôi không thể buôn bán gì được. Chưa kể mấy thanh sắt, ống nhựa dùng để giăng dây nằm nghiêng ngả cũng thành cái bẫy. Từ khi đường này đào lên để làm, nhiều người chạy xe máy trơn trượt, té ngã liên tục", bà Xí ngao ngán.

Ông Trần Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Trà Dương, nhìn nhận dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam đoạn qua địa bàn xã hư hỏng nhiều khiến người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông.

"Đường hư hỏng phần lớn do thời tiết mưa liên tục. Đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư rất "cầu thị, có trách nhiệm", những đoạn nào hư hỏng nặng, khi tạnh mưa đều cho xử lý ngay", ông Thương nói.

"Ổ voi" xuất hiện trên quốc lộ 14B ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kiểm tra tiến độ dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam mới đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhấn mạnh công trình trọng điểm này có ý nghĩa rất quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương sẽ trực tiếp hưởng lợi từ dự án, do đó cần phát huy trách nhiệm mạnh mẽ, quyết liệt hơn, phát huy trách nhiệm để về đích đúng tiến độ.

Các địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dân giải tỏa trắng phục vụ dự án, kịp thời phối hợp để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Ông Triết yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương; hết sức lưu ý tiến độ dự án, không phải vì chậm tiến độ mà "buông". Ngoài ra, phải hết sức quyết liệt, thường xuyên báo cáo tiến độ và cam kết thi công đúng tiến độ, thực hiện nghiêm nguyên tắc có mặt bằng đến đâu tập trung thi công đến đó, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông…

Một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận được về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên QL14B đoạn qua địa bàn H.Bắc Trà My:

Đường đào bới nhưng không được rào chắn, bảo vệ... gây bất an cho người đi đường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường đào ra nhưng chưa thể thi công, trở thành nơi cho vịt bơi lội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường trơn trượt khiến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do tự té ngã ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đất ùn lên trở thành "cái bẫy" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người phải dắt xe vì sợ trơn trượt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường hư hỏng, nhiều hố lớn trở thành "ao chứa nước" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chỉ 6 km từ xã Trà Dương lên TT.Trà My (H.Bắc Trà My) nhưng xe chạy mất gần 1 giờ đồng hồ vì đường quá khó đi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vào mùa mưa, mặt đường QL14B bị sụt lún, “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện chi chít ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người ngán ngẩm khi lưu thông qua tuyến QL14B đoạn qua H.Bắc Trà My ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mặt đường bị đục khoét từng vũng lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do sập bẫy "ổ voi", "ổ gà" ẢNH: MẠNH CƯỜNG