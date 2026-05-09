34 xã, phường tại Đà Nẵng thiếu cán bộ sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 9.5, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết theo thống kê, toàn thành phố hiện có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã và 31.487 viên chức cấp xã. Trong số này có 550 cán bộ và 3.596 công chức.

Hiện có 55 xã, phường có số lượng cán bộ, công chức cao hơn định mức, với tổng số nhân sự dôi dư là 504 người. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa vượt quá biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Ở chiều ngược lại, 34 xã, phường đang thiếu tổng cộng 177 cán bộ, công chức so với định mức. Chỉ có 4 xã, phường hiện bảo đảm đúng số lượng theo quy định.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đánh giá, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương còn thiếu lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Việc phân bổ biên chế chưa thật sự phù hợp khiến tình trạng "nơi thừa, nơi thiếu" xảy ra giữa các xã, phường.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều cũng ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đáng chú ý, một số địa phương đang thiếu nhân lực chuyên trách ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp, nội vụ và giáo dục - đào tạo. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết công việc và phục vụ người dân.

Để kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Sở Nội vụ đề xuất thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ hiện có về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác nhằm bố trí đúng người, đúng việc.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị nghị sớm xây dựng khung biên chế phù hợp theo phân loại đơn vị hành chính của từng xã, phường; đồng thời hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để làm cơ sở tuyển dụng, sắp xếp nhân sự.

Nếu sau khi thực hiện các giải pháp điều động, bố trí mà vẫn chưa đủ công chức theo định mức thì cần tiếp tục tuyển dụng công chức theo Nghị định 170 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1.7.2025 đến nay, đơn vị đã ban hành quyết định điều động, tiếp nhận 26 cán bộ, công chức giữa các xã, phường trên địa bàn.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành của thành phố cũng đã biệt phái, điều động và tăng cường 224 cán bộ, công chức, viên chức về hỗ trợ các xã, phường trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Song song đó, thành phố Đà Nẵng đã đưa 138 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ ứng dụng công nghệ tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo thực hiện chủ trương hợp đồng lao động phụ trách công nghệ thông tin tại các xã, phường nhằm giảm áp lực thiếu hụt nhân sự chuyên môn.