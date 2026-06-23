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Giới trẻ

Gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại buổi gặp mặt các đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các em đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự và nêu những mong muốn của mình.

Mang thông điệp và khát vọng của thiếu nhi cả nước tới đại hội

Sáng 23.6, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì chương trình gặp mặt có anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam.

Gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII- Ảnh 1.

Anh Lê Anh Quân chủ trì buổi gặp mặt

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Tại buổi gặp mặt, các em thiếu nhi đã được phổ biến những nội dung liên quan đến việc tham dự đại hội; trao đổi, chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân chúc mừng các thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời mong muốn các em phát huy tinh thần tự tin, trách nhiệm, tích cực giao lưu, học hỏi, lan tỏa hình ảnh đẹp của thiếu nhi Việt Nam.

Anh Lê Anh Quân kỳ vọng các bạn thiếu nhi sẽ mang theo những thông điệp, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi cả nước tới đại hội, góp phần thể hiện tiếng nói của lớp măng non đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Mong  sẽ có thêm nhiều quyết sách quan trọng nhằm chăm lo thế hệ trẻ

Tại chương trình các em cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII- Ảnh 2.

10 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Là một trong những đại diện thiếu nhi thủ đô tham dự đại hội, em Nguyễn Thanh Mai (Lớp 9A4, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, P.Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào, đồng thời ý thức được trách nhiệm của bản thân. Đây là cơ hội để em được học hỏi, được mang tiếng nói, tâm tư và tình cảm của lớp măng non đến với ngày hội lớn của anh chị đoàn viên cả nước".

Theo Thanh Mai, thiếu nhi cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội lần này với mong muốn sẽ có thêm nhiều quyết sách, định hướng quan trọng nhằm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo thêm môi trường học tập, rèn luyện, sáng tạo và phát triển toàn diện cho thiếu nhi Việt Nam.

Gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII- Ảnh 3.

Em Nguyễn Thanh Mai chia sẻ cảm nghĩ tại chương trình

ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Cùng chung niềm tự hào, bạn Trần Tân Anh (lớp 8/10, Trường THCS Dịch Vọng, P.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, việc được tham dự đại hội là niềm mơ ước của nhiều đội viên.

"Là một đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, em nghĩ rằng không chỉ riêng em mà rất nhiều bạn đội viên đều mong muốn một ngày được đứng trong hàng ngũ của tổ chức Đoàn. Vì vậy, khi được lựa chọn là đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào", Tân Anh nói.

Tân Anh cũng bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn và Đội sẽ tiếp tục mở rộng các sân chơi, hoạt động giáo dục kỹ năng và không gian sinh hoạt dành cho thiếu nhi.

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