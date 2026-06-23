Hà Nội rực sắc xanh tuổi trẻ hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Những ngày cuối tháng 6, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, từ những tuyến phố trung tâm đến các trường đại học, cơ quan, khu dân cư, sắc xanh thanh niên cùng những biểu trưng của đại hội xuất hiện ngày càng đậm nét, tạo nên diện mạo sôi động, trẻ trung và đầy khí thế.

Dọc các tuyến phố lớn như Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao - Liễu Giai..., hàng trăm lá phướn mang thông điệp chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được treo đồng bộ trên hệ thống giá treo hoa sen của thành phố.

Các bạn trẻ check-in với những thông điệp chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được treo trên phố Bà Triệu ẢNH: CTV

Những dải băng rôn, khẩu hiệu nổi bật với màu xanh truyền thống của tổ chức Đoàn không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tuổi trẻ Việt Nam tới đông đảo người dân thủ đô.

Theo T.Ư Đoàn, Hà Nội đã triển khai 500 phướn trên nhiều tuyến đường trọng điểm, tạo nên một "đường hoa thanh niên" đặc biệt hướng về sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Tại nhiều nút giao thông trung tâm, các cụm pano lớn sử dụng những tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã được lắp đặt, thu hút sự chú ý của người dân.

Những hình ảnh thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện cùng khát vọng cống hiến cho đất nước hiện lên sinh động, góp phần truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đặc biệt, biểu tượng đại hội được đặt tại nhiều địa điểm mang tính biểu trưng của Hà Nội như: khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài Lý Tự Trọng, công viên Thống Nhất hay khu vực hồ Ngọc Khánh.

Những công trình trang trí này không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn trở thành nơi để đoàn viên, thanh niên và người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp hướng tới đại hội.

Các đoàn viên, thanh niên T.Ư Đoàn hào hứng chào mừng đại hội ẢNH: CTV

Không khí đại hội cũng hiện diện trên các màn hình LED công cộng tại nhiều phường của Hà Nội. Những đoạn trailer, TVC giới thiệu về đại hội được phát vào các khung giờ cao điểm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về sự kiện.

Cùng với đó, hệ thống phát thanh tại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn liên tục cập nhật những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và những thành tựu nổi bật của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các bạn trẻ đến sân bay Nội Bài đón các đại biểu về thủ đô tham dự đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhiều công trình thiết thực chào mừng đại hội

Trên các tuyến xe buýt, nhà ga và tàu điện đô thị, hình ảnh đại hội cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Những thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam góp phần đưa đại hội đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tuổi trẻ xã Phượng Dực xung kích giúp người dân chuyển đổi số chào mừng đại hội ẢNH: CTV

Tại các trường đại học, học viện và cơ quan trên địa bàn thành phố, hoạt động tuyên truyền được triển khai sôi nổi. Băng rôn, phướn chào mừng được treo tại cổng trường, khuôn viên và các khu vực trung tâm.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền trực quan, không khí hướng tới đại hội còn được thể hiện bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực trên khắp địa bàn thủ đô.

Đoàn Thanh niên xã Tiến Thắng tổ chức ra quân thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã ngày 21.6 ẢNH: CTV

Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những nội dung trọng tâm của Đại hội lần thứ XIII. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đóng góp sáng kiến cho tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Nhiều đội hình tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội. Những hành động cụ thể ấy chính là lời chào mừng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Hà Nội đối với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.