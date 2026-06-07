Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc: Khơi dậy sức trẻ bằng đổi mới sáng tạo

Đồng hành với thanh niên trong kinh tế số

Là cán bộ Đoàn gắn bó với cơ sở, tôi nhận thấy người trẻ hôm nay không chỉ cần môi trường cống hiến mà còn cần những giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thế hệ thanh niên mới đang thể hiện sự năng động, nhạy bén với công nghệ và khát vọng khởi nghiệp.

Nhiệt huyết thôi chưa đủ, nhiều thanh niên khởi nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, kiến thức pháp lý, kỹ năng quản trị và kết nối thị trường. Vì vậy, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ chuyển mạnh sang đồng hành chiến lược với thanh niên phát triển kinh tế, trở thành cầu nối giữa thanh niên với các nguồn lực về vốn, công nghệ, tri thức và chuyên gia tư vấn.

Đặc biệt, cần tăng cường kết nối thanh niên công nghệ với thanh niên nông thôn, hỗ trợ các hợp tác xã thanh niên ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và các nền tảng số. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng và công nghệ, người trẻ sẽ tự tin phát triển kinh tế, góp phần xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững.

Lê Thị Quỳnh Trang (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam)

Tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Trong bối cảnh KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước, tổ chức Đoàn đang đứng trước những cơ hội và sứ mệnh rất lớn. Là cán bộ Đoàn công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT), tôi nhận thấy thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, làm chủ tri thức số và lan tỏa các giá trị của chuyển đổi số đến cộng đồng.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào học tập, lao động, sản xuất. Những kết quả đó khẳng định vai trò của Đoàn không chỉ trong công tác giáo dục, tập hợp thanh niên mà còn đồng hành cùng đất nước trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục tiên phong triển khai các phong trào gắn với chuyển đổi số; chú trọng trang bị kỹ năng số, kỹ năng AI và tư duy đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng các mạng lưới thanh niên số; tăng cường kết nối thanh niên trong doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

Nguyễn Quang Long (Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN)

Cùng thanh niên phát triển kinh tế tập thể

Là một đoàn viên công tác trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều thanh niên đang lựa chọn con đường khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với sự phát triển của quê hương. Từ thực tiễn đó, ngày càng nhiều người trẻ trở thành giám đốc HTX, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản và mở rộng thị trường. Điều này cho thấy kinh tế tập thể đang trở thành một không gian phát triển đầy tiềm năng đối với thanh niên.

Với lợi thế về tri thức, công nghệ và tư duy sáng tạo, người trẻ có thể góp phần xây dựng các HTX hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với thanh niên tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Đồng thời, cần nhân rộng những mô hình tiêu biểu để truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhiều bạn trẻ mạnh dạn dấn thân.

Hoàng Thanh Tùng (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bí thư Chi đoàn Hành chính)

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ mới diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Là một cán bộ Đoàn công tác trong môi trường đại học, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh niên.

Thanh niên là lực lượng giàu khát vọng, nhanh nhạy với công nghệ và luôn sẵn sàng tiếp cận những xu hướng mới. Tuy nhiên, nhiều ý tưởng nghiên cứu, dự án khởi nghiệp hay sáng kiến đổi mới sáng tạo của người trẻ vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển, thương mại hóa và tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Từ thực tiễn đó, tôi mong muốn tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Đoàn cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa thanh niên với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế. Mỗi bạn trẻ có ý tưởng sáng tạo cần được tiếp cận thuận lợi với tri thức, công nghệ, nguồn vốn và sự đồng hành của các chuyên gia.

Nguyễn Kim Tùng (Cán bộ Đoàn Thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội)