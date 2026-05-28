Phát động cuộc thi Sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên Việt Nam

Ngày 28.5, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ phát động cuộc thi "Vietnamese Student HackAIthon 2026" - Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho sinh viên Việt Nam.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành chuyên môn của Công ty VNPT AI cùng sự tham gia của đông đảo chuyên gia công nghệ, giảng viên và học sinh, sinh viên cả nước.

Trách nhiệm và cơ hội của thanh niên, sinh viên

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: NHẬT NAM

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong thời đại AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và mỗi người trẻ".

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Minh Triết dẫn lại tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có năng lực công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng toàn cầu. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ sở đào tạo hay doanh nghiệp công nghệ mà còn là trách nhiệm và cơ hội của thanh niên, sinh viên hiện nay.

Đáng chú ý, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn bày tỏ sự trăn trở trước thực tế số lượng học sinh lựa chọn các tổ hợp thi có môn tự nhiên như sinh học, công nghệ và tin học còn rất thấp, thậm chí dưới 1% trong những năm gần đây.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, điều này đặt ra nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trong tương lai, ảnh hưởng tới khả năng làm chủ và sản xuất công nghệ của Việt Nam.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động chương trình ẢNH: NHẬT NAM

Từ thực tế đó, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, định hướng và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; tạo môi trường để người trẻ tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện tư duy số và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

"Thông qua cuộc thi lần này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ mong muốn tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm công nghệ sáng tạo. Quan trọng hơn, cuộc thi hướng tới góp phần hình thành trong học sinh, sinh viên tinh thần học hỏi không ngừng, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng với sự thay đổi của thời đại và ý thức sử dụng công nghệ một cách trách nhiệm, nhân văn, vì cộng đồng và xã hội", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận các xu hướng công nghệ mới

Các sinh viên tham gia talkshow "AI4Student - AI4Life" ẢNH: NHẬT NAM

Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hướng mở, dành cho học sinh, sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ giới hạn trong khối công nghệ thông tin hay kỹ thuật. Ban tổ chức khuyến khích tư duy liên ngành, thúc đẩy khả năng ứng dụng AI vào các lĩnh vực của đời sống như giáo dục, tài chính, y tế, truyền thông, quản trị hay cải cách hành chính công.

"Vietnamese Student HackAIthon 2026" tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: cải cách hành chính công; chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội; giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; phục vụ đời sống hằng ngày của học sinh, sinh viên.

Cuộc thi có 3 bảng thi phù hợp với nhiều trình độ khác nhau, tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng triển khai chuỗi talkshow "AI4Student - AI4Life" và cổng thông tin phổ cập kiến thức AI nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, kỹ năng ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp.