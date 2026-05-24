Anh Nguyễn Minh Triết: Thuốc lá thế hệ mới đang đánh lừa nhận thức của người trẻ

Ngày 24.5, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25.5 - 31.5.2026), với chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lễ mít tinh được tổ chức tại TP.Hải Phòng với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên và các nghệ sĩ. Thông điệp của chiến dịch nhấn mạnh việc bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine và kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ mít tinh ẢNH: TRỊNH LÝ

Sử dụng thuốc lá là nguy cơ hàng đầu của ung thư

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được "khoác lên vẻ ngoài hiện đại, thời thượng" nhằm đánh lừa nhận thức của giới trẻ, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà phải là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và chung tay xây dựng môi trường học đường, công sở, không gian công cộng không khói thuốc.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: TRỊNH LÝ

Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm như: ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới trong công tác kiểm soát thuốc lá, nhất là sự gia tăng và xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ", ông Đức chia sẻ.

Đồng thời ông Đức mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh; nói không với thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, các sáng kiến và phong trào vì môi trường sống trong lành không khói thuốc.

Bảo vệ thế hệ trẻ trước các sản phẩm gây nghiện mới

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh rằng "các sản phẩm thuốc lá và nicotine được thiết kế để thu hút những người trẻ tuổi, khiến họ bị cuốn hút và nghiện suốt đời".

"Trách nhiệm của chúng ta là phá bỏ vòng tròn nghiện nicotine này", bà nói, đồng thời đánh giá việc Việt Nam kiên quyết triển khai các biện pháp kiểm soát thuốc lá, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 173 của Quốc hội về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đây là bước đi rất mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ trước các sản phẩm gây nghiện mới.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức như: giao lưu với nghệ sĩ trẻ, mini game tìm hiểu luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng Kahoot, tuyên truyền về Nghị quyết 173 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.