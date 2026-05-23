T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Ba Chúc

Niềm vui từ những "Ngôi nhà hạnh phúc"

Hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều 22.5, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - một xã giáp biên giới nước bạn Campuchia.

Với sức trẻ tình nguyện, cùng với những bước chân sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng, xã hội là những món quà ý nghĩa bám sát thực tiễn đời sống, nhu cầu của người dân địa phương.

Đoàn công tác đã trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi) tại ấp Vĩnh Quới. Anh Tiền đang sinh sống cùng người mẹ 68 tuổi mắc nhiều căn bệnh. Chỗ ở tồi tàn của hai mẹ con khiến ai cũng lo trong mùa mưa bão.

"Thực sự nếu T.Ư Đoàn không hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà thì không biết bao giờ, mẹ con tôi mới mới thực hiện được ước mơ này", anh Tiền nói và cho biết càng xúc động hơn khi sau lễ khởi công, hàng chục đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã hợp sức hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu, phụ trộn hồ, đặt những nền móng đầu tiên cho ngôi nhà mới.

Lễ khởi công "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên Nguyễn Văn Tiền (thứ 3 từ trái qua) tại ấp Vĩnh Quới, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang ẢNH: THANH DUY

Màu áo xanh thanh niên tiếp tục gieo niềm vui khi khánh thành và đưa vào sử dụng dụng công trình "Thắp sáng vùng biên" tại nơi có đông đảo người Khmer sinh sống ở ấp An Bình. Việc lắp đặt 46 đèn năng lượng mặt trời đã giúp thắp sáng con đường mòn và những ngôi nhà nằm cạnh các lũy tre. Có ánh đèn, bà con yên tâm đi lại vào ban đêm. Nhìn các cháu thiếu nhi vui đùa mà ông Chao Hên (71 tuổi) phấn khởi: "Trước đây, tối đến là nơi đây tối um. Bây giờ sáng sủa, đông vui hơn hẳn rồi".

Bà con ở ấp An Bình vui mừng khi công trình "Thắp sáng vùng biên" được khánh thành

ẢNH: TRẦN NGỌC

Cách đó không xa, thêm 14 ngọn đèn nữa đã được lắp đặt tại các vị trí xung yếu, các đoạn đường tuần tra biên giới thường xuyên thiếu ánh sáng do Đồn Biên phòng Lạc Quới quản lý. Đây là sự hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. Qua đó, công việc quản lý địa bàn được chặt chẽ hơn, sự bình yên cho đường biên được giữ gìn, cột mốc quốc gia được giữ vững.

Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" với 200 trụ cờ tại ấp Vĩnh Hòa ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong khi đó, người dân ấp Vĩnh Hòa háo hức đón mừng thêm "Đường cờ Tổ quốc" khánh thành trên quê hương của mình. Công trình có chiều dài 2,8 km với 200 trụ cờ. Nằm ở vùng biên giáp nước bạn Campuchia, con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Trao tặng mô hình sinh kế cho người dân vùng biên

Đoàn công tác cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình số hóa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào An Giang bị thảm sát vô tội năm 1979.

Khánh thành công trình số hóa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ba Chúc, cho biết công trình có nhiều ý nghĩa trong việc giúp địa phương giữ gìn, bảo tồn, quảng bá các giá trị lịch sử ở vùng biên giới. Khi thông tin dễ dàng tiếp cận, người trẻ sẽ thêm động lực tìm hiểu lịch sử để khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm của mình trong thời bình.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (thứ 3 từ trái qua), tặng mô hình sinh kế cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Chúc ẢNH: DUY TÂN

Ý nghĩa không kém là hoạt động tập huấn và trao tặng 5 mô hình sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vì mỗi phần quà thật sự là những chiếc "cần câu" thiết thực giúp người dân phát triển kinh tế, gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn để nuôi dưỡng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, bày tỏ: "Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và sẽ là tiền đề để bà con làm giàu trên mảnh đất quê hương".