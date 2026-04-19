Anh Nguyễn Minh Triết: 'Đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống'

Ngày 19.4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết.

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là văn kiện chính trị có ý nghĩa định hướng lớn, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm hành động.

"Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở", anh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết nhận thức rõ ý nghĩa đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đoàn; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động, với nhiệm vụ công tác của từng cấp bộ Đoàn, từng địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kế hoạch cũng xác định rõ mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo anh Triết, hội nghị có ý nghĩa mở đầu, định hướng và thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống Đoàn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cả nước sẽ có điều kiện tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ hơn những nội dung cốt lõi, điểm mới, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong các văn kiện đại hội; đồng thời nắm rõ hơn những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong quá trình tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, anh Triết đề nghị: "Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, trước những vận hội và thách thức đan xen của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam càng phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chính là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ Đoàn, mỗi tổ chức Đoàn tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ".

Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

Hội nghị diễn ra với hai chuyên đề trọng tâm: chuyên đề về những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và chuyên đề về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các nội dung trọng tâm của chương trình hành động được quán triệt tại hội nghị bao gồm: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số.

PGS-TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư, truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng” ẢNH: XUÂN TÙNG

Chương trình cũng tập trung phát triển các công cụ AI và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Đặc biệt, chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới như: phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đồng thời chương trình đặt mục tiêu huy động thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Theo T.Ư Đoàn, việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đoàn viên, thanh niên được đặt ra với yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết.

Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo mô hình tổ chức mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên trong thanh thiếu nhi.