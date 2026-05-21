Giới trẻ

Vĩnh Long tổ chức đối thoại thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

21/05/2026 06:00 GMT+7

Chương trình đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề “Sinh viên với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thu hút hơn 300 sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia.

Chiều 20.5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trường ĐH Cửu Long tổ chức chương trình đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề “Sinh viên với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. 

Ông Nguyễn Văn Giới, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi đối thoại

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Giới, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khởi nghiệp sáng tạo không còn là lựa chọn riêng của một bộ phận thanh niên, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị mới và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Vĩnh Long luôn xác định thanh niên, sinh viên là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Các bạn không chỉ có tri thức, nhiệt huyết, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới, mà còn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để tạo ra những mô hình kinh doanh, sản phẩm và giải pháp mới phục vụ cộng đồng và xã hội.

Sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại

Tại chương trình, sinh viên được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận liên quan đến công tác khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, Vĩnh Long có 100% cán bộ đoàn chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hướng dẫn hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp dựa trên công nghệ và các mô hình kinh doanh đột phá từ chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của tỉnh. Chính sách khởi nghiệp sáng tạo của Trường ĐH Cửu Long dành cho sinh viên nhà trường.

Về nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Cửu Long, trong 5 năm qua (2020 - 2025), có 172 đề tài, trong đó có 84 đề tài xuất sắc. Tổng số cựu sinh viên xúc tiến khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công là 77, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, cơ khí xây dựng, thương mại dịch vụ du lịch và lữ hành...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tại buổi đối thoại, Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan đến chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sự khác biệt giữa khởi nghiệp thông thường và khởi nghiệp sáng tạo; hiểu thế nào là địa phương khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quyền và trách nhiệm của sinh viên với hoạt động đổi mới sáng tạo…

Buổi đối thoại nhằm động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, say mê nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời là cơ hội để các sở, ban ngành gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của sinh viên về quyền lợi và trách nhiệm trong thực thi chính sách khởi nghiệp sáng tạo; bày tỏ, đề đạt các sáng kiến của sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 14.5, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội 'Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số' năm 2026.

