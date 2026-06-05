Người trẻ nêu giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng 5.6, tại Trường Lê Duẩn (Hà Nội), Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức chương trình "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2026", thu hút sự tham gia của hơn 200 cán bộ Chỉ huy Đội, đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện tổ chức quốc tế.

Vai trò của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn nhấn mạnh vai trò của thanh thiếu nhi trong công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Anh Hoàng Thái Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo anh Nam, người trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển bền vững mà còn là lực lượng tiên phong trong việc thay đổi nhận thức, hành vi và lan tỏa những hành động tích cực trong cộng đồng.

Đại diện Plan International Việt Nam, bà Carina Neset khẳng định cam kết đồng hành cùng thanh thiếu nhi Việt Nam trong các sáng kiến về môi trường, phát triển kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự tham gia của người trẻ vào quá trình xây dựng các giải pháp phát triển bền vững.

Bà Carina Neset đại diện Plan International Việt Nam cho rằng cần thúc đẩy sự tham gia của người trẻ vào quá trình xây dựng các giải pháp phát triển bền vững ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi tham luận đến từ nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đại diện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ những hoạt động thiết thực với chủ đề "Vai trò của thanh thiếu niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu: Từ nhận thức đến hành động".

Trong khi đó, đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) trình bày kết quả nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên đối với biến đổi khí hậu tại Hà Nội và Quảng Trị.

Những kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các chương trình giáo dục, truyền thông và huy động sự tham gia của người trẻ vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

Các mô hình thanh niên ứng phó với thiên tai

Tại chương trình, em Nguyễn Thanh Mai, đại diện thiếu nhi thủ đô, giới thiệu mô hình "Green Points - Phân loại rác thải và hành động bảo vệ môi trường". Sáng kiến nhận được sự quan tâm của các đại biểu bởi tính thiết thực, khả năng nhân rộng và phù hợp với môi trường học đường.

Đặc biệt, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nhà sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, đã chia sẻ tham luận với chủ đề "Trao quyền cho người trẻ: Từ nhận thức đến đồng kiến tạo chính sách khí hậu".

Theo Bảo Ngọc, người trẻ cần được trao cơ hội tham gia sâu hơn vào các diễn đàn, quá trình xây dựng chính sách và các hoạt động cộng đồng liên quan đến môi trường để tiếng nói của thế hệ trẻ được lắng nghe và phát huy hiệu quả.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra diễn đàn đối thoại với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức Đoàn và các gương mặt trẻ tiêu biểu.

Các diễn giả đã trao đổi về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, các mô hình thanh niên ứng phó với thiên tai, việc lồng ghép tiếng nói của người trẻ vào chính sách môi trường cũng như những giải pháp thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng.

Nhiều câu hỏi từ đoàn viên, sinh viên và thiếu nhi xoay quanh các chủ đề như khởi nghiệp xanh, mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero), xây dựng mảng xanh học đường, tiêu dùng bền vững hay hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khuyến khích người trẻ chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến vì môi trường.