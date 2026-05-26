Cà Mau phục hồi 1.500 ha rừng ngập mặn làm 'lá chắn' chống biến đổi khí hậu

Ngày 26.5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức hội thảo khởi động dự án "Hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau".

Dự án thuộc Chương trình Khí hậu xanh cho con người và thiên nhiên, triển khai giai đoạn 2026 - 2032, hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng địa phương trước biến đổi khí hậu.

Theo ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc WWF - Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cà Mau nói riêng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, sụt lún đất, sạt lở bờ biển và suy giảm phù sa. Trong bối cảnh đó, rừng ngập mặn không chỉ là hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học mà còn là "lá chắn tự nhiên" giúp giảm rủi ro khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cho người dân ven biển.

Dự án tập trung vào 3 nhóm mục tiêu gồm phục hồi và nâng cao hiệu quả quản lý rừng ngập mặn; hỗ trợ sinh kế bền vững thông qua mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng; đồng thời thúc đẩy cơ chế quản lý, tài chính bền vững với sự tham gia của nhiều bên, trong đó có khu vực tư nhân.

Điểm đáng chú ý của dự án là cách tiếp cận "thuận thiên" gắn bảo tồn với phát triển sinh kế và khả năng nhân rộng mô hình từ cấp xã đến toàn tỉnh.

Tại hội thảo, ông Phan Minh Chí, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, cho biết hệ sinh thái rừng ngập mặn của Cà Mau đang đối mặt nguy cơ suy thoái do giảm nguồn phù sa, khai thác tài nguyên thiếu bền vững và áp lực phát triển kinh tế.

Dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và bảo vệ khoảng 1.500 ha rừng ngập mặn ở Cà Mau ẢNH: G.B

Theo ông Chí, dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và bảo vệ khoảng 1.500 ha rừng ngập mặn tại 6 xã ở Cà Mau gồm Cái Đôi Vàm, Đất Mới, Đất Mũi, Phan Ngọc Hiển, Tân Ân và Tam Giang; đồng thời hướng đến chuẩn hóa, nhân rộng mô hình tôm - rừng theo tiêu chuẩn sinh thái, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; đồng thời gắn vùng nuôi sinh thái với thị trường tiêu thụ nhằm nâng thu nhập cho người dân giữ rừng.