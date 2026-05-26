Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Cà Mau phục hồi 1.500 ha rừng ngập mặn làm 'lá chắn' chống biến đổi khí hậu

Gia Bách
Gia Bách
26/05/2026 16:00 GMT+7

Tỉnh Cà Mau vừa khởi động dự án phục hồi 1.500 ha rừng ngập mặn tại 6 xã ven biển, kết hợp mô hình sinh kế thuận thiên nhằm tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nâng thu nhập cho người dân giữ rừng.

Ngày 26.5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức hội thảo khởi động dự án "Hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau".

Dự án thuộc Chương trình Khí hậu xanh cho con người và thiên nhiên, triển khai giai đoạn 2026 - 2032, hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng địa phương trước biến đổi khí hậu.

Theo ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc WWF - Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cà Mau nói riêng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, sụt lún đất, sạt lở bờ biển và suy giảm phù sa. Trong bối cảnh đó, rừng ngập mặn không chỉ là hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học mà còn là "lá chắn tự nhiên" giúp giảm rủi ro khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cho người dân ven biển.

Dự án tập trung vào 3 nhóm mục tiêu gồm phục hồi và nâng cao hiệu quả quản lý rừng ngập mặn; hỗ trợ sinh kế bền vững thông qua mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng; đồng thời thúc đẩy cơ chế quản lý, tài chính bền vững với sự tham gia của nhiều bên, trong đó có khu vực tư nhân.

Điểm đáng chú ý của dự án là cách tiếp cận "thuận thiên" gắn bảo tồn với phát triển sinh kế và khả năng nhân rộng mô hình từ cấp xã đến toàn tỉnh.

Tại hội thảo, ông Phan Minh Chí, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, cho biết hệ sinh thái rừng ngập mặn của Cà Mau đang đối mặt nguy cơ suy thoái do giảm nguồn phù sa, khai thác tài nguyên thiếu bền vững và áp lực phát triển kinh tế.

Cà Mau đặt cược 'lá chắn xanh' giữ sinh kế trước sức ép biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và bảo vệ khoảng 1.500 ha rừng ngập mặn ở Cà Mau

ẢNH: G.B

Theo ông Chí, dự án sẽ hỗ trợ phục hồi và bảo vệ khoảng 1.500 ha rừng ngập mặn tại 6 xã ở Cà Mau gồm Cái Đôi Vàm, Đất Mới, Đất Mũi, Phan Ngọc Hiển, Tân Ân và Tam Giang; đồng thời hướng đến chuẩn hóa, nhân rộng mô hình tôm - rừng theo tiêu chuẩn sinh thái, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; đồng thời gắn vùng nuôi sinh thái với thị trường tiêu thụ nhằm nâng thu nhập cho người dân giữ rừng.

Tin liên quan

Cà Mau dẫn đầu trồng rừng ven biển

Cà Mau dẫn đầu trồng rừng ven biển

Cà Mau dẫn đầu các tỉnh ven biển với 1.879 ha rừng được trồng mới, khẳng định vai trò vùng lõi của hệ sinh thái ngập mặn và đóng góp quan trọng vào 'lá chắn xanh' ứng phó biến đổi khí hậu.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Rừng ngập mặn sạt lở bờ biển Xâm Nhập Mặn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận