Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Giảm nghèo không đạt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Gia Bách
Gia Bách
26/05/2026 14:45 GMT+7

Tại hội nghị bàn giải pháp giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu giảm nghèo không đạt chỉ tiêu.

Ngày 26.5, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Theo số liệu thống kê, khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu cũ vào tháng 7.2025, toàn tỉnh Cà Mau  ghi nhận còn 4.471 hộ nghèo, chiếm 0,84% và 8.101 hộ cận nghèo, chiếm 1,51%. 

Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của địa phương đã giảm còn 3.456 hộ, chiếm 0,63% và 7.489 hộ cận nghèo, chiếm 1,37%, tức đã có thêm 1.015 hộ thoát nghèo và 612 hộ thoát diện cận nghèo, vượt kế hoạch đề ra. 

Giảm nghèo không đạt, người đứng đầu địa phương ở Cà Mau phải chịu trách nhiệm- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu giảm nghèo không đạt chỉ tiêu

ẢNH: G.B

Hiện tại, xã Khánh Lâm là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với 2,79%, còn phường Lý Văn Lâm thấp nhất, chỉ 0,03%.

Một điểm đáng chú ý trong công tác an sinh năm qua tại Cà Mau là việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.594 căn nhà ở với tổng kinh phí hơn 471,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 5.425 căn, bao gồm 4.847 căn xây mới và 578 căn sửa chữa.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 - 2027 nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Song song đó, Cà Mau còn lồng ghép nhiều chính sách an sinh xã hội về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi… để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Giảm nghèo không đạt, người đứng đầu địa phương ở Cà Mau phải chịu trách nhiệm- Ảnh 2.

Cà Mau lồng ghép nhiều chính sách an sinh xã hội về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi… để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

ẢNH: G.B

Tuy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song công tác giảm nghèo ở Cà Mau vẫn còn nhiều thách thức khi tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao, nguy cơ tái nghèo lớn, sinh kế chưa thật sự ổn định, việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ở một số nơi còn hạn chế. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải sâu sát người dân, nắm chắc từng hộ nghèo, cận nghèo để có hướng hỗ trợ kịp thời. "Địa phương nào để tỷ lệ hộ nghèo tăng hoặc giảm nghèo không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh", ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh số hóa công tác giảm nghèo, quản lý dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng phần mềm thay cho cách rà soát thủ công như trước đây; đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân.

Tin liên quan

Cà Mau phát động xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Cà Mau phát động xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, hàng chục tỉ đồng được đăng ký đóng góp ngay trong ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Hộ nghèo giảm nghèo cà mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau hộ nghèo ở cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận