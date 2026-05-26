Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Giảm nghèo không đạt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Ngày 26.5, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Theo số liệu thống kê, khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu cũ vào tháng 7.2025, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận còn 4.471 hộ nghèo, chiếm 0,84% và 8.101 hộ cận nghèo, chiếm 1,51%.

Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của địa phương đã giảm còn 3.456 hộ, chiếm 0,63% và 7.489 hộ cận nghèo, chiếm 1,37%, tức đã có thêm 1.015 hộ thoát nghèo và 612 hộ thoát diện cận nghèo, vượt kế hoạch đề ra.

Hiện tại, xã Khánh Lâm là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với 2,79%, còn phường Lý Văn Lâm thấp nhất, chỉ 0,03%.

Một điểm đáng chú ý trong công tác an sinh năm qua tại Cà Mau là việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.594 căn nhà ở với tổng kinh phí hơn 471,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 5.425 căn, bao gồm 4.847 căn xây mới và 578 căn sửa chữa.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 - 2027 nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Song song đó, Cà Mau còn lồng ghép nhiều chính sách an sinh xã hội về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi… để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Tuy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song công tác giảm nghèo ở Cà Mau vẫn còn nhiều thách thức khi tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao, nguy cơ tái nghèo lớn, sinh kế chưa thật sự ổn định, việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ở một số nơi còn hạn chế. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải sâu sát người dân, nắm chắc từng hộ nghèo, cận nghèo để có hướng hỗ trợ kịp thời. "Địa phương nào để tỷ lệ hộ nghèo tăng hoặc giảm nghèo không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh", ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh số hóa công tác giảm nghèo, quản lý dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng phần mềm thay cho cách rà soát thủ công như trước đây; đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân.