Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 đã tạo ra giá trị gì?

10 doanh nghiệp có doanh thu 1.886 tỉ đồng

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa công bố danh sách Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 và Top 10 gương mặt xuất sắc nhất, từ 132 hồ sơ gửi về chương trình.

Doanh nghiệp của các doanh nhân này đạt doanh thu năm 2025 là 4.453 tỉ đồng, lợi nhuận 95,8 tỉ đồng, nộp ngân sách 48,34 tỉ đồng và tạo việc làm cho 3.726 lao động. Riêng Top 10 đạt doanh thu 1.886 tỉ đồng, lợi nhuận 37,31 tỉ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì Hội nghị bình chọn Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo ban tổ chức, kết quả này cho thấy khởi nghiệp đã được đo bằng số liệu cụ thể. Những doanh nhân không quá 35 tuổi đã tạo dựng được "cơ đồ" đáng ghi nhận. Họ đã chung tay trả lời được câu hỏi: tạo được giá trị gì cho nền kinh tế?

Dữ liệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cũng cho thấy, lĩnh vực khởi nghiệp không chỉ nằm ở công nghệ số. Họ đang bước vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế: nhà xưởng, chuỗi cung ứng, vận tải, thương mại, dịch vụ địa phương, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp... Tuy nhiên, họ đã ứng dụng công nghệ để cải tiến cách sản xuất, quản trị tồn kho, bán hàng, phân phối, chăm sóc khách hàng và sử dụng dữ liệu.

Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh Nghị quyết 57 đặt trọng tâm vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 mở rộng không gian phát triển cho kinh tế tư nhân. Doanh nhân trẻ khởi nghiệp chính là lực lượng có thể chuyển những định hướng lớn ấy thành những kết quả cụ thể.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tư nhân

Ban tổ chức cũng cho biết, phần lớn doanh nghiệp của doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 hiện vẫn ở quy mô nhỏ. Trong Top 100 doanh nghiệp, có 60 doanh nghiệp doanh thu dưới 30 tỉ đồng; 20 doanh nghiệp từ 30 - 100 tỉ đồng; 4 doanh nghiệp từ 100 - 300 tỉ đồng và 3 doanh nghiệp từ 300 tỉ đồng trở lên.

Tuy nhiên, về tốc độ tăng trưởng cho thấy, lớp doanh nghiệp trẻ này chính là nền tảng tăng trưởng cho tương lai. Từ năm 2023 - 2025, tổng doanh thu của Top 100 doanh nghiệp tăng từ 2.264,7 tỉ đồng lên 4.453,2 tỉ đồng; tổng lao động tăng từ 1.798 lên 3.726 người. Như vậy, sau 2 năm, nhóm doanh nghiệp này tăng thêm gần 2.000 việc làm. Đó là tác động rất cụ thể với xã hội.

Theo anh Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không đại diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp trẻ Việt Nam, nhưng đây là một lát cắt có ý nghĩa. Nó cho thấy một thế hệ doanh nhân trẻ đang lớn lên bằng thị trường, bằng doanh thu, bằng việc làm và bằng trách nhiệm xã hội.

"Danh hiệu là sự ghi nhận. Đã có thêm những gương mặt được vinh danh, đồng thời tạo được một mạng lưới doanh nhân trẻ có sự liên kết, học hỏi, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế. Từ đó phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ", anh Vũ Hồng Quân chia sẻ.