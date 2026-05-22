Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xúc tiến thương mại tại Úc

Chiều 21.5, tại thành phố Melbourne, Úc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc tổ chức Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam - Úc.

Chương trình có sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Nam Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương; bà Nguyễn Thu Hường, Lãnh sự thương mại Việt Nam tại Úc; ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Phát biểu tại hội thảo, anh Đặng Hồng Anh cho biết, chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Úc đang phát triển sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nông nghiệp, logistics, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Hiện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có mạng lưới gần 21.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố và 17 câu lạc bộ trực thuộc. Các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có nhu cầu ngày càng lớn trong việc mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, Úc là thị trường có tiêu chuẩn cao, hệ thống pháp lý minh bạch, người tiêu dùng khắt khe và yêu cầu lớn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, môi trường và quản trị. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận thị trường này cần chuẩn bị kỹ về tiêu chuẩn sản phẩm, hồ sơ pháp lý, logistics, thanh toán quốc tế, thương hiệu và khả năng thích ứng với văn hóa kinh doanh sở tại.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thu Hường, Lãnh sự thương mại Việt Nam tại Úc, đã thông tin về tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Bà Nguyễn Thu Hường cho biết, nhiều mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh tại thị trường Úc như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến các quy định về kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu của nhà nhập khẩu ngay từ những khâu đầu tiên.

Hội Doanh nhân tại Úc sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi cởi mở về những cơ hội và khó khăn khi doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Úc. Nhiều câu hỏi thực tế được đặt ra liên quan đến ngành hàng tiềm năng, tiêu chuẩn nhập khẩu, kết nối hệ thống phân phối, chi phí logistics, thanh toán quốc tế và việc tìm kiếm đối tác tin cậy tại thị trường sở tại…

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, cho biết Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối nhà phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ và các đối tác phù hợp. Ông cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Úc, nhất là đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng.

Cũng tại phiên trao đổi, bà Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Úc. Theo bà, để phát triển bền vững tại thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm, mà cần chú trọng xây dựng thương hiệu, câu chuyện sản phẩm và lựa chọn đối tác chiến lược dài hạn.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam và doanh nhân Việt Nam tại Úc; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục giữa hai quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và phát triển bền vững.