Bỏ phiếu kín chọn Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Chiều 13.5, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Tham dự và chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung tuyển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

Đánh giá cao vai trò của công tác thẩm định, anh Đặng Hồng Anh cho biết Hội đã thành lập 42 đoàn thẩm định thực tế đến trực tiếp doanh nghiệp của các ứng viên. Quá trình này nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và chất lượng cao nhất cho chương trình.

"Danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng mà là điểm tựa để doanh nhân trẻ bước xa hơn. Việc lựa chọn những hồ sơ tiêu biểu là cách tạo ra tín hiệu niềm tin, để xã hội ghi nhận và đồng hành cùng những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và tạo ra giá trị mới", anh Hồng Anh chia sẻ.

Bỏ phiếu kín để bình chọn

Được phát động từ ngày 5.2.2026, chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nhân trên cả nước.

Ban tổ chức đã tiếp nhận 190 hồ sơ từ 26 tỉnh, thành phố. Qua quá trình rà soát, 132 hồ sơ ứng viên đủ điều kiện đã được đưa ra Hội đồng sơ tuyển vào ngày 14.4, từ đó lựa chọn hơn 100 hồ sơ xuất sắc nhất bước vào vòng thẩm định thực tế.

Với tinh thần làm việc công tâm, khoa học và trách nhiệm, Hội nghị Hội đồng chung tuyển đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra Top 100 và Top 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu của năm. Theo đó, các tiêu chí trọng tâm được xem xét gồm: năng lực điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, khả năng đổi mới sáng tạo, triển vọng phát triển bền vững, mức độ tuân thủ pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.

Danh sách những doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất năm 2026 sẽ sớm được ban tổ chức công bố trong thời gian tới. Lễ trao danh hiệu sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại TP.Hải Phòng.