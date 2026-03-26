Tháng Thanh niên:

Doanh nhân trẻ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giá trị hàng trăm tỉ đồng

Vũ Thơ
26/03/2026 12:27 GMT+7

Với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại nội khối, các doanh nhân trẻ Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, giảm chi phí trung gian, giúp doanh nghiệp tự cường trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp Tháng Thanh niên và Kỷ niệm 95 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), chiều 25.3, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam (trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2030 và Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại nội khối.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Cầu nối quan trọng trong giao thương

Tại chương trình, Ban Chấp hành CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030 chính thức ra mắt, với 74 ủy viên đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề và khu vực trên cả nước.

Ban Chấp hành CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030 chính thức ra mắt

Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nam Phát, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch CLB nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ban chấp hành nhiệm kỳ này được kỳ vọng là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc tập hợp nguồn lực, thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường và kiến tạo những giá trị phát triển mới cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết, CLB sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao thương hiệu quả trong và ngoài hệ thống, giúp doanh nghiệp hội viên tiết kiệm từ 8 - 20% định phí hàng năm, giảm chi phí marketing và chi phí bán hàng.

Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ thông qua xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực chuyển đổi số, triển khai các hoạt động triển lãm, kết nối quốc tế và nâng cấp nền tảng giao thương số.

Thúc đẩy liên kết nội khối

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hồng Anh kỳ vọng CLB sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy liên kết nội khối, phát huy tinh thần "người Hội dùng hàng Hội", đồng thời trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp hội viên tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình

Dịp này, đã diễn ra Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư và các doanh nghiệp hội viên, cũng như giữa chính các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. 

Hơn 10 thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết ngay tại sự kiện với sự tham gia của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, tiêu dùng và công nghệ.

Ký kết hợp tác giữa T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nghiệp hội viên

Các nội dung hợp tác không chỉ dừng lại ở cam kết mà hướng tới triển khai các hợp đồng giao thương cụ thể. Nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận các thỏa thuận hợp tác ban đầu có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng, giúp xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, giảm thiểu chi phí trung gian và tạo ra một chuỗi giá trị giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự cường trong kỷ nguyên mới.

