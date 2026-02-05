Mở rộng đối tượng xét danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026

Ngày 5.2, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Theo đó, chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc. Đối tượng được xét trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 là các doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35 tuổi, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp và phát triển cộng đồng.

Bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm

Ban tổ chức cho biết, một trong những điểm đổi mới nổi bật của chương trình năm 2026 là việc chính thức bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm.

Điều chỉnh này xuất phát từ thực tế khởi nghiệp hiện nay, khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp thông qua việc mua lại doanh nghiệp, tiếp quản doanh nghiệp gia đình, hoặc tái cấu trúc những mô hình cũ để mở ra lĩnh vực kinh doanh mới. Việc điều chỉnh tiêu chí là bước đi cần thiết để chương trình tiệm cận sát hơn với thực tiễn phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được nhận danh hiệu năm 2024 ẢNH: BTC

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cũng tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng lấy cá nhân doanh nhân làm trung tâm.

Bên cạnh các chỉ số về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chương trình đặc biệt chú trọng đánh giá vai trò thực chất của người trẻ trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành.

Những tiêu chí liên quan đến năng lực quản trị, mức độ đóng góp cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự minh bạch và cam kết phát triển bền vững được đưa vào đánh giá một cách rõ ràng hơn.

Tiêu chí để xét danh hiệu năm 2026 ẢNH: BTC

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được rằng kể từ khi tiếp quản (giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp) đã mở ra được lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đề cử một cá nhân đại diện tham gia chương trình trong mỗi kỳ bình chọn.

Tiên phong hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước

Ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, năm nay, công tác tìm kiếm và giới thiệu ứng viên tham gia chương trình được gắn với chỉ tiêu cụ thể đối với các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị trực thuộc.

Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống Hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên khắp cả nước.

Đặc biệt, chương trình đã bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình cũng được triển khai như một giải pháp tiên phong hiện thực hóa định hướng lớn của Đảng, Nhà nước.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc chính thức được phát động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5.2.2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 10.3.2026. Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 và các hoạt động đồng hành sẽ được tổ chức trang trọng trong quý 2/2026.



