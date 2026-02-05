Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Mở rộng đối tượng xét danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/02/2026 20:04 GMT+7

Một trong những điểm đổi mới nổi bật của chương trình năm 2026 là việc chính thức bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm.

Ngày 5.2, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Theo đó, chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc. Đối tượng được xét trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 là các doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35 tuổi, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp và phát triển cộng đồng.

Bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm

Ban tổ chức cho biết, một trong những điểm đổi mới nổi bật của chương trình năm 2026 là việc chính thức bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm.

Điều chỉnh này xuất phát từ thực tế khởi nghiệp hiện nay, khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp thông qua việc mua lại doanh nghiệp, tiếp quản doanh nghiệp gia đình, hoặc tái cấu trúc những mô hình cũ để mở ra lĩnh vực kinh doanh mới. Việc điều chỉnh tiêu chí là bước đi cần thiết để chương trình tiệm cận sát hơn với thực tiễn phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ.

Mở rộng đối tượng xét danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026- Ảnh 1.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được nhận danh hiệu năm 2024

ẢNH: BTC

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cũng tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng lấy cá nhân doanh nhân làm trung tâm.

Bên cạnh các chỉ số về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chương trình đặc biệt chú trọng đánh giá vai trò thực chất của người trẻ trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành.

Những tiêu chí liên quan đến năng lực quản trị, mức độ đóng góp cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự minh bạch và cam kết phát triển bền vững được đưa vào đánh giá một cách rõ ràng hơn.

Mở rộng đối tượng xét danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026- Ảnh 2.

Tiêu chí để xét danh hiệu năm 2026

ẢNH: BTC

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được rằng kể từ khi tiếp quản (giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp) đã mở ra được lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đề cử một cá nhân đại diện tham gia chương trình trong mỗi kỳ bình chọn.

Tiên phong hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước

Ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, năm nay, công tác tìm kiếm và giới thiệu ứng viên tham gia chương trình được gắn với chỉ tiêu cụ thể đối với các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị trực thuộc. 

Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống Hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên khắp cả nước.

Đặc biệt, chương trình đã bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình cũng được triển khai như một giải pháp tiên phong hiện thực hóa định hướng lớn của Đảng, Nhà nước. 

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc chính thức được phát động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5.2.2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 10.3.2026.

Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 và các hoạt động đồng hành sẽ được tổ chức trang trọng trong quý 2/2026.


Tin liên quan

Anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử anh Đặng Hồng Anh làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Khai mạc Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu tạo việc làm cho 8 triệu lao động

Khám phá thêm chủ đề

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam doanh nhân trẻ khởi nghiệp danh hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận