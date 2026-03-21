Gia hạn đăng ký xét chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, chương trình xét chọn danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 được triển khai trên quy mô toàn quốc. Đối tượng được xét trao danh hiệu là các doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp và phát triển cộng đồng.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2025 được vinh danh

Theo ban tổ chức, một trong những điểm đổi mới của chương trình năm 2026 là việc bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm, để mở rộng đối tượng tham gia và phù hợp với các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cũng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng lấy cá nhân doanh nhân làm trung tâm.

Bên cạnh các chỉ số về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chương trình đặc biệt chú trọng đánh giá vai trò thực chất của người trẻ trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành. Những tiêu chí liên quan đến năng lực quản trị, mức độ đóng góp cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự minh bạch và cam kết phát triển bền vững được đưa vào đánh giá một cách rõ ràng hơn.

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được rằng kể từ khi tiếp quản (giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp) đã mở ra được lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp.

Ban tổ chức cho biết, những bộ hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu đã được gửi tới chương trình, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng bứt phá của các ứng viên. Công tác tiếp nhận, rà soát hồ sơ đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, báo hiệu một mùa bình chọn sôi động và cạnh tranh.

Đây là cơ hội để các doanh nhân trẻ khẳng định dấu ấn cá nhân trên hành trình khởi nghiệp; nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp trên các kênh truyền thông uy tín; kết nối với mạng lưới hơn 21.000 doanh nhân trẻ và hệ sinh thái đối tác trong, ngoài nước; tiếp cận các chương trình xúc tiến thương mại, tư vấn quản trị, mở rộng thị trường.

Với mong muốn nhận được sự tham gia đông đảo của các doanh nhân trẻ, ban tổ chức gia hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31.3.2026, thay cho hạn đến ngày 10.3.2026.