Tổng giám đốc Nguyễn Văn Chiến được vinh danh ‘Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025’

Lê Thanh
Lê Thanh
29/11/2025 11:38 GMT+7

Tại buổi lễ trao 'Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025' diễn ra vào tối 26.11 tại thủ đô Hà Nội, do T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, anh Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nam Phát (NPE Group), đã được trao danh hiệu 'Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Chiến được vinh danh ‘Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025’ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nam Phát (NPE Group) nhận giải “Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025”, vào tối 26.11, tại thủ đô Hà Nội

ẢNH: HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

Dưới sự định hướng của anh Nguyễn Văn Chiến, NPE Group - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn mía đường và Ethanol, giải pháp tự động hóa - truyền động, cùng gia công cơ khí, đã từng bước tạo dấu ấn khác biệt thông qua chiến lược chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp vận hành dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công cụ mới, mà còn là sự thay đổi toàn diện về văn hóa doanh nghiệp, phương thức làm việc và tư duy quản trị.

Chia sẻ niềm vui khi nhận được danh hiệu "Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025", anh Nguyễn Văn Chiến, cho rằng: "Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là thành quả chung của toàn bộ đội ngũ NPE Group. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của NPE Group trong việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trẻ: năng động, sáng tạo, kiên trì phụng sự, hướng đến cộng đồng và kiên định theo định hướng phát triển bền vững".

Cũng theo anh Nguyễn Văn Chiến, với niềm tự hào từ Giải thưởng Sao Đỏ 2025 sẽ mở ra bước phát triển tiếp theo cho NPE Group. Đơn vị định hướng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực vận hành và tiếp tục theo đuổi mô hình tăng trưởng bền vững. Tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ giúp công ty đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Nguyễn Văn Chiến Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 NPE Group Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nam Phát Tổng giám đốc Nguyễn Văn Chiến
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
