788 đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc báo công và vào Lăng viếng Bác

Đoàn đại biểu có mặt tại Quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Đúng 6 giờ 50 ngày 24.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có mặt tại Quảng trường Ba Đình.

Tại đây, các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ, nghe lời dặn của Bác dành cho thanh niên và báo công với Bác.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại lễ báo công, anh Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, thay mặt cho tuổi trẻ cả nước lên báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo anh Thắng, trong suốt chặng đường vừa qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ, khắc sâu tình cảm, niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Bác dành cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa tiếp tục được tổ chức Đoàn quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức; phát huy hiệu quả các nền tảng số, không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với quê hương, đất nước...

Các đại biểu tại lễ báo công ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng cháu đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức mới, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ hiện đại; chủ động tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", anh Thắng nhấn mạnh.

Anh Thắng khẳng định, mỗi đại biểu dù đến từ nhiều vùng miền, dân tộc, tôn giáo, ngành nghề, lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng đều chung niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

"Trước anh linh của Bác, tuổi trẻ Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc", anh Thắng khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu tham dự đại hội. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là động lực để mỗi đại biểu tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: ĐÌNH HUY

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau lễ báo công, đoàn đại biểu đã thành kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.