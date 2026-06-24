Không gian số kết nối của Báo Thanh Niên cùng người trẻ tại Đại hội Đoàn

Trong khuôn khổ triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, khách mời và đoàn viên, thanh niên với nhiều hình ảnh, tư liệu đặc sắc về chặng đường đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam.

Được thiết kế với không gian mở, hiện đại, gian hàng Báo Thanh Niên giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình hình thành và phát triển của tờ Báo Thanh Niên

Cuốn sách "Câu chuyện thời hoa lửa - Ký ức sống mãi" là ấn phẩm dành tặng các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng người trẻ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không gian trừng bày của Báo Thanh Niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại biểu tìm hiểu những ấn phẩm của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Các ấn phẩm của Báo Thanh Niên thu hút đại biểu đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Những trang báo tiêu biểu, các ấn phẩm đặc biệt, các loại sách, cùng hàng trăm hình ảnh tư liệu đã tái hiện sinh động vai trò của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và phản ánh những phong trào hành động cách mạng của thanh niên cả nước qua nhiều giai đoạn.

Điểm nhấn tại gian trưng bày Báo Thanh Niên là không gian số kết nối khát vọng thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại địa chỉ daihoidoan2026.thanhnien.vn.

Đây không chỉ là hoạt động truyền thông hướng tới đại hội mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên bằng ngôn ngữ số hiện đại.

Đại biểu thích thú check-in tại không gian triển lãm tại gian hàng của Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số đến tham quan và ghi lại kỷ niệm tại gian hàng Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Báo Thanh Niên mong muốn kết nối sức trẻ Việt Nam, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng vươn lên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chuyên trang được thiết kế trẻ trung, hiện đại với nhiều hình thức thể hiện như bài viết, infographic, video, multimedia và sản phẩm tương tác. Các chuyên mục nổi bật gồm "Đại hội", "Đoàn trong kỷ nguyên mới", "Thư gửi Đại hội", "Đoàn trong trái tim tôi", "Tình nguyện", "Công tác Đoàn" và "Những câu chuyện đẹp". Nội dung tập trung phản ánh hoạt động chuẩn bị đại hội, vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Đặc biệt, chuyên trang còn là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trên cả nước gửi gắm ý kiến, hiến kế và chia sẻ khát vọng cống hiến cho đất nước. Qua đó, Báo Thanh Niên mong muốn kết nối sức trẻ Việt Nam, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.