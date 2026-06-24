Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm với chủ đề "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 24 và 25.6.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng đại hội mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của tuổi trẻ Việt Nam.

Các đại biểu hào hứng check-in tại gian hàng Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Hành trình đặc biệt

Bước vào không gian triển lãm, đại biểu và khách tham quan được dẫn dắt qua một hành trình đặc biệt, nơi hình tượng "chuyến tàu" trở thành sợi dây xuyên suốt kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trên hành trình ấy, thanh niên không chỉ là những người quan sát mà chính là hành khách, người vận hành và động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai. Hình ảnh này thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Triển lãm tái hiện sinh động lịch sử hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Những dấu mốc quan trọng, các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu cùng những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được giới thiệu bằng hình ảnh, tư liệu và hiện vật trực quan. Qua đó, người xem có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn, đồng thời cảm nhận sâu sắc vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Hành trình tái hiện lịch sử của Đoàn Thanh niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, triển lãm dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026. Các phong trào như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" cùng các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng được tái hiện sinh động qua nhiều hình thức trưng bày hiện đại.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, hoạt động quốc tế thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn cũng được giới thiệu như những điểm sáng của nhiệm kỳ vừa qua.

Không gian trải nghiệm tại đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trải nghiệm công nghệ số

Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu là khu vực trải nghiệm công nghệ số. Tại đây, người tham quan được trực tiếp tương tác với các ứng dụng công nghệ hiện đại như camera nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh cùng nhiều sản phẩm khoa học công nghệ do thanh niên Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Các mô hình robot, máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT hay những nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu trải nghiệm không gian số tại gian hàng Báo Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không gian giàu cảm xúc nhất của triển lãm là khu vực ký ức mang tên "Những câu chuyện thời hoa lửa – Ký ức sống mãi" (do Báo Thanh Niên thực hiện). Thông qua phim tư liệu, podcast, hình ảnh lịch sử và câu chuyện của các nhân chứng, đại biểu được sống lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là khoảng lặng để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với khu triển lãm chung, các tỉnh, thành đoàn, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn và các tổ chức thành viên cũng mang đến nhiều mô hình sáng tạo, sản phẩm tiêu biểu, phản ánh sức sống, sự năng động và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực.

Triển lãm "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" gây ấn tượng tại đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Với sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, công nghệ hiện đại và các trải nghiệm tương tác sáng tạo, "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" không chỉ là một triển lãm mà còn là hành trình truyền cảm hứng. Từ những trang sử hào hùng đến khát vọng kiến tạo tương lai, mỗi đại biểu đều có thể tìm thấy trong hành trình ấy niềm tự hào, trách nhiệm và động lực để tiếp tục góp sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.