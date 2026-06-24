Rạng rỡ niềm tin với Đại hội Đoàn

Vinh dự và tự hào

Khi nhận được thông tin mình là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Trương Nguyễn An Nhiên (nữ sinh lớp 10 Anh 1 - Trường THPT chuyên Quốc học Huế) bày tỏ thực sự rất bất ngờ và đầy tự hào.

"Tôi nghĩ rằng những nỗ lực của mình trong quá trình tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động ngoại khóa với tinh thần năng nổ, nhiệt huyết đã được ghi nhận và tin tưởng. Đó là niềm vinh dự rất lớn đối với một học sinh như tôi", An Nhiên nói.

Các đại biểu tự hào về dự đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Ngay từ khi theo dõi thông tin tuyên truyền về đại hội, Nhiên đã rất ấn tượng với khẩu hiệu hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Làm chủ tương lai". Khẩu hiệu ấy khiến nữ sinh suy nghĩ rất nhiều về vai trò của người trẻ trong thời đại mới. "Tôi đặc biệt quan tâm đến những nội dung thảo luận liên quan đến đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ sớm. Thầy cô và cha mẹ luôn khuyến khích chúng tôi chủ động, sáng tạo và dám thử thách bản thân. Tuy nhiên, để làm được điều đó, học sinh rất cần những "bệ phóng" phù hợp. Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề xuất những giải pháp, chương trình cụ thể để tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, từ tri thức đến kỹ năng", An Nhiên bày tỏ.

Nữ sinh mong muốn mang đến đại hội tiếng nói của học sinh về một môi trường giáo dục hiện đại, nơi việc học kiến thức đi đôi với thực hành và trải nghiệm. Bên cạnh hoàn thiện chương trình học, cần đầu tư nhiều hơn cho phòng thí nghiệm, lớp học ứng dụng công nghệ, các sân chơi học thuật, hoạt động ngoại khóa sáng tạo và chương trình giao lưu quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, từ đó tự tin hơn trên hành trình làm chủ tương lai của mình.

Là đại biểu của tuổi trẻ thủ đô tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Vũ Trí Tuấn (giảng viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết đã suy nghĩ rất nhiều về vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Theo anh, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà cần thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong quá trình phát triển quốc gia.

"Tôi mong tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục có những cơ chế mạnh mẽ hơn để hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước; đồng thời tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhu cầu của nền kinh tế", anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn cũng kỳ vọng Đoàn sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc trang bị cho thanh niên các năng lực của công dân thời đại mới như kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những biến động nhanh chóng của thế giới. "Điều tôi mong đợi nhất ở đại hội lần này là khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam, để mỗi người trẻ không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển mà trở thành những người trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước", anh Tuấn kỳ vọng.

Đại biểu Sùng Mạnh Hùng mang theo khát vọng của thanh niên vùng cao đến với đại hội ẢNH: NVCC

Mang khát vọng của thanh niên vùng cao đến với đại hội

Là một người con sinh ra và lớn lên ở miền núi, Sùng Mạnh Hùng (Tuyên truyền viên Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) cảm thấy rất vinh dự và xúc động khi được trở thành đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đối với anh, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để đại diện cho những người trẻ vùng cao mang tâm tư, nguyện vọng và khát vọng cống hiến đến với diễn đàn lớn nhất của tuổi trẻ cả nước.

"Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi tham dự đại hội với tư cách một đoàn viên, thanh niên. Chính điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng những năm tháng tuổi trẻ đã qua, trân trọng những cơ hội được học tập, rèn luyện và cống hiến dưới màu áo Đoàn", anh Hùng bày tỏ.

Trưởng thành giữa núi rừng, chứng kiến những khó khăn của quê hương, anh Hùng luôn mong muốn góp một phần công sức để quảng bá hình ảnh vùng cao, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người, văn hóa và bản sắc dân tộc. Với công việc trong lĩnh vực truyền thông số, anh càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc kể những câu chuyện đẹp về quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại mới, để nhiều người thêm hiểu, yêu và đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương miền núi.

"Tôi kỳ vọng đại hội sẽ là nơi truyền cảm hứng, kết nối những người trẻ có chung khát vọng cống hiến, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để thanh niên miền núi phát triển toàn diện. Tôi cũng mong tiếng nói của thanh niên vùng cao sẽ được lắng nghe nhiều hơn, để những đề xuất, sáng kiến từ thực tiễn địa phương có thể góp phần vào sự phát triển chung của đất nước", anh Hùng kỳ vọng.

Đại diện cho thanh niên dân tộc Nùng, Nhạc Thị Hậu (Bí thư Chi đoàn thôn Chính Quân, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cũng rất vinh dự và tự hào khi được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tư cách là đại biểu chỉ định. Chị chia sẻ: "Đối với tôi, đây không chỉ là niềm vui lớn mà còn là trách nhiệm để mang tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến với diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ cả nước".

Là một cán bộ Đoàn cơ sở gắn bó với thanh niên nông thôn, chị Hậu nhận thấy thanh niên vùng cao hiện nay có rất nhiều khát vọng vươn lên, mong muốn được học tập, lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mới, các bạn trẻ vẫn còn gặp không ít khó khăn về điều kiện tiếp cận tri thức, khoa học công nghệ, kỹ năng số và nguồn lực phát triển kinh tế.

Vì vậy, chị Hậu kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, cần quan tâm hơn đến các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực số để thanh niên có thêm cơ hội phát triển bản thân và đóng góp cho địa phương.