Hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, hội nhập an toàn trên không gian mạng

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Phòng, khẳng định hỗ trợ thanh niên tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung rất quan trọng, cần phải đặc biệt quan tâm. Nhưng trên thực tế, việc triển khai các phong trào liên quan đến việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi được triển khai sâu rộng nhưng có sự chênh lệch giữa các vùng, đặc biệt là thành thị và nông thôn, miền núi, hải đảo.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại diễn đàn ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, đại biểu Thủy đề xuất Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XIII có những giải pháp để giảm thiểu sự chênh lệch, sự mất cân đối giữa việc phát triển khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các lĩnh vực này trong phát triển thanh thiếu nhi ở các khu vực, địa bàn trên toàn quốc.

"Trong các đề án lớn của nhiệm kỳ tới, T.Ư Đoàn cần tham mưu xây dựng một đề án chiến lược mang tính dài hạn, chỉ đạo xuyên suốt từ T.Ư đến cơ sở về nâng cao nhận thức, tư duy đổi mới công nghệ dành riêng cho thiếu nhi Việt Nam", đại biểu Thủy nói.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công thương, cho rằng dự thảo về nội dung Phong trào Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới nêu rất rõ giải pháp về mô hình "Tổ công nghệ số cộng đồng" ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và khu vực nông thôn.

Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP, đại biểu Tâm đề xuất bổ sung thêm nội dung phát huy vai trò của thanh niên khối cơ quan chiến lược, quản lý nhà nước trong việc tiên phong tham gia nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, tối giản các quy trình, thủ tục hành chính dựa trên nền tảng số, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử và logistics vận hành hiệu quả.

Theo đại biểu Tâm, nội dung này sẽ gắn chặt phong trào "Ba trách nhiệm" của công chức trẻ với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Tâm tại Diễn đàn Thanh niên tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: PHAN HẬU

Bên cạnh đó, đại biểu Tâm đề xuất T.Ư xây dựng cơ chế đặt hàng các sản phẩm trí tuệ, cẩm nang hướng dẫn hoặc các đợt chuyển giao công nghệ thương mại điện tử, logistics số từ các kỹ sư, công chức trẻ của Bộ Công thương về trực tiếp hỗ trợ cho các địa phương; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các giải thưởng đổi mới sáng tạo; tăng cường các sân chơi, giải thưởng khoa học công nghệ có tính thực tiễn cao, tập trung sâu vào các công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và chuỗi cung ứng thông minh, đây là những lĩnh vực then chốt mà đất nước ta đang tập trung đầu tư trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Cần tăng cường cơ chế phối hợp ngang giữa các cơ sở đoàn thuộc bộ, ngành kinh tế với tổ chức đoàn địa phương, mục tiêu là tổ chức các chiến dịch tình nguyện nhằm chuyển giao trực tiếp tri thức số, kỹ năng số thương mại như: kỹ năng đưa sản phẩm bản địa lên sàn thương mại điện tử, kỹ năng livestream, hay bảo mật thanh toán điện tử cho thanh niên nông thôn và thanh niên vùng sâu, vùng xa", đại biểu Tâm nói.

Bên cạnh đó, đại biểu Tâm cho rằng để hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập an toàn trên không gian số, đại biểu Tâm đề nghị T.Ư Đoàn tích cực phối hợp đầu tư xây dựng các khóa học, tài liệu chuẩn hóa về an toàn thông tin, kỹ năng bảo mật dữ liệu thương mại, và đạo đức số trên Ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" giúp đoàn viên, thanh niên khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ nhanh nhạy mà còn an toàn trước các nguy cơ an ninh mạng phi truyền thống.

Đại biểu Ao Hồng Thanh Mỹ đóng góp ý kiến tại diễn đàn ẢNH: PHAN HẬU

Hiến kế sâu hơn về giải pháp thiết lập hệ sinh thái công nghệ, đại biểu Ao Hồng Thanh Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kiến nghị đại hội tiếp tục xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường cho thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

"Cần tăng cường các cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chuyển đổi số và công nghệ xanh", đại biểu Mỹ nói và kiến nghị phải tăng cường liên kết giữa tổ chức Đoàn với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ để tạo hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến".