Lan tỏa giá trị văn hóa tới du khách trong và ngoài nước

Tại diễn đàn, anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch bền vững. Đặc biệt là địa bàn P.Hoàn Kiếm - vùng lõi di sản của thủ đô.

Anh Đặng Thanh Tú chia sẻ kinh nghiệm ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Tú cho biết đối với các đô thị đặc biệt như Hoàn Kiếm, phát triển kinh tế không gắn với nông nghiệp hay công nghiệp mà tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế sáng tạo và kinh tế số. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên tận dụng lợi thế địa phương để lập thân, lập nghiệp và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

Theo anh Tú, Đoàn thanh niên P.Hoàn Kiếm đã định hướng thanh niên khai thác hiệu quả các lợi thế của không gian phố đi bộ Hồ Gươm và các tuyến phố chuyên doanh để phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo, không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế ban đêm, từng bước hình thành các sản phẩm dịch vụ mang đậm bản sắc địa phương nhưng được vận hành theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hoàn Kiếm tích cực tham gia chuyển đổi số và quảng bá văn hóa, du lịch thông qua các mô hình số hóa di sản, ứng dụng mã QR, công nghệ thực tế ảo (VR/AR), tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội dung số và ứng dụng AI trong truyền thông hình ảnh địa phương. Qua đó, đoàn viên, thanh niên trở thành những "đại sứ du lịch số", góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tới du khách trong và ngoài nước.

Anh Tú cho hay Đoàn phường cũng chú trọng xây dựng hình ảnh thanh niên đô thị văn minh, năng động, hội nhập thông qua các đội hình tình nguyện có kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp và am hiểu văn hóa địa phương để hỗ trợ du khách, lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh trong hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ hiện đại, năng động, mến khách, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị thanh lịch của người Hà Nội.

Đề xuất xây dựng mô hình kinh tế ban đêm cho thanh niên Hoàn Kiếm

Ngoài ra, mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp được triển khai nhằm kết nối việc làm cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ.

Mô hình này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ mà còn góp phần chuyển hóa nguồn lực tri thức trẻ thành giá trị kinh tế phục vụ phát triển địa phương.

Từ thực tiễn địa phương, anh Tú đề xuất nhân rộng mô hình liên kết giữa tổ chức Đoàn, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên lập nghiệp bền vững; xây dựng các chương trình dành riêng cho thanh niên đô thị, tập trung vào kinh tế sáng tạo, kinh tế số, kinh tế ban đêm, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, AI và công nghệ mới trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

"Ở đâu thanh niên được trao cơ hội, ở đó văn hóa sẽ trở thành nguồn lực, công nghệ sẽ trở thành động lực và sáng tạo sẽ trở thành tương lai", anh Tú nhấn mạnh và cho hay, tuổi trẻ Hoàn Kiếm cam kết tiếp tục tiên phong, sáng tạo, biến các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.







