Bầu nhiều nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII

Chiều 24.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc thứ hai.

Bầu 123 ủy viên vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII

Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết thúc nhiệm kỳ. Đồng thời thông tin về số lượng bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII tham gia bầu cử Ban chấp hành mới ẢNH ĐINH HUY

ẢNH ĐINH HUY

Các đại biểu tham gia bầu cử Ban chấp hành mới ẢNH TRẦN CƯỜNG

Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 123 anh chị. Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đại hội bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.





ẢNH ĐINH HUY

Đại biểu thông qua đề án bầu Ban Chấp hành khóa mới ẢNH: BẢO ANH

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết

Trình bày dự thảo Đề án Ban chấp hành khóa XIII, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm:

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Đại hội ẢNH: NHƯ Ý

Ủy viên Ban Chấp hành phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời cần giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đề án Ban Chấp hành khóa mới yêu cầu có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tinh gọn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thứ ba, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn; sắp xếp mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng.

Thứ tư, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, sự ổn định của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.