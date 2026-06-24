Bầu nhiều nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII

Chiều 24.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc thứ hai.
Bầu 123 ủy viên vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII
Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết thúc nhiệm kỳ. Đồng thời thông tin về số lượng bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 123 anh chị. Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.
Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đại hội bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết
Trình bày dự thảo Đề án Ban chấp hành khóa XIII, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm:
Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Ủy viên Ban Chấp hành phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành, hỗ trợ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đơn vị tài trợ: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Vikki Bank, Vietcombank.
Đơn vị đồng hành: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, BIDV, Agribank, Eximbank, Petrovietnam, Nam Á Bank, VNPT, TCP Việt Nam, Thiên Long, Vinamilk, Đồng phục Giangtshirt.
Bình luận (0)