Khai mạc vòng loại khu vực Tây Nam bộ: Tây Đô rộn ràng

S ẴN SÀNG TRƯỚC GIỜ G

Vòng loại khu vực Tây Nam bộ - giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm 3 cựu binh là Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH FPT Cần Thơ và 3 đội lần đầu tham gia là Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Cửu Long. Tất cả các trận đấu của vòng loại khu vực Tây Nam bộ - giải TNSV THACO Cup 2024 (từ ngày 3 - 9.3.2024) được tổ chức trên SVĐ Cần Thơ (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Đây là một trong những SVĐ lớn nhất cả nước với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi cùng mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc gia, kích thước mặt sân theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.



Các đội bóng đều đã sẵn sàng cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ khởi tranh hôm nay

Đình Tuyển

Trao đổi với PV Thanh Niên về công tác tổ chức, ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức địa phương, cho biết: "Sở đã phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận liên quan đảm bảo về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho giải, đảm bảo có được mặt sân đẹp nhất trước khi vòng loại khu vực Tây Nam bộ khởi tranh. Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng". Cũng theo Ban tổ chức địa phương, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã phân công lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài sân; phía Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cũng cử các ê-kip bác sĩ hỗ trợ về công tác y tế suốt giải đấu…

C ỰU BINH ĐẦY TỰ TIN

Trong 3 đội từng tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần I - 2023 thì đội Trường ĐH Cần Thơ được xem là nhỉnh hơn khi từng giành vé vào VCK năm ngoái. Chưa kể, người dẫn dắt đội là HLV dày dạn kinh nghiệm Châu Đức Thành, cựu cầu thủ bóng đá Cần Thơ từng tham dự các giải VĐQG, cựu trợ lý trọng tài FIFA.

Hai cựu binh còn lại là đội Trường ĐH FPT Cần Thơ và đội Trường ĐH Trà Vinh cũng tự tin đặt quyết tâm cao. HLV Nguyễn Thanh Điền của đội Trường ĐH FPT Cần Thơ cho biết sau giải đầu tiên, đội đã rút được nhiều kinh nghiệm, đã dành rất nhiều thời gian thi đấu giao hữu, cọ xát nên tự tin sẽ mang đến những bất ngờ. Còn đội Trường ĐH Trà Vinh ở giải năm nay đã "thay máu" lực lượng khi HLV Trầm Quốc Nam sẽ cho ra mắt nhiều cầu thủ mới là những sinh viên năm nhất. Đội Trường ĐH Trà Vinh tỏ ra tự tin khi lứa cầu thủ có mới, có cũ này đã để lại nhiều dấu ấn ở VCK giải sinh viên toàn quốc.

T ÂN BINH GỌI CẦU THỦ NGOẠI, QUYẾT GÂY BẤT NGỜ

3 đội lần đầu tham gia là Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Cửu Long cũng đều có sự chuẩn bị chu đáo trước giải. HLV Trần Trung Du của đội Trường ĐH Tây Đô cho biết đội có nòng cốt là các cầu thủ sân 5 sở trường chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ. Tự đặt tâm thế ở "kèo dưới" nhưng đội cũng sẵn sàng tạo bất ngờ khi thành tích thi đấu sân 5 của nhiều cầu thủ trong đội khá tốt; trong đó có những chân sút từng "làm mưa làm gió" trước khung thành của nhiều trường ĐH, CĐ ở khu vực.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Nam Cần Thơ qua nhiều vòng tuyển chọn, BHL cũng đã có được đội hình ưng ý. Theo HLV Huỳnh Minh Tâm của đội Trường ĐH Nam Cần Thơ, trở ngại duy nhất là các cầu thủ trẻ chưa khắc phục được hẳn vấn đề về tâm lý thi đấu. Ngoài ra, đội cũng chưa đá trên sân cỏ tự nhiên nhiều. Do đó, ông Tâm nhắc nhở toàn đội phải tận dụng triệt để thời gian trong buổi tập làm quen với SVĐ Cần Thơ.

Thú vị nhất là đội Trường ĐH Cửu Long, khi lần đầu tham dự giải HLV Phan Ngọc Diễn đã triệu tập 5 "ngoại binh" là các du học sinh Campuchia và Lào. Cả 5 ngoại binh đều được đánh giá có kỹ thuật tốt, ưu điểm là thể lực tốt vì chơi bóng đã lâu. Mặc dù không tiết lộ mục tiêu cụ thể, song đội Trường ĐH Cửu Long sẽ thi đấu hết sức để đạt thành tích cao nhất trên tinh thần giao lưu, cọ xát và quyết tâm qua từng trận.