Khai thác khoáng sản trái phép, một doanh nghiệp bị phạt và nộp hơn nửa tỉ đồng

Ngày 23.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP lâm nghiệp 1.5 (trụ sở chính tại xã Phong An, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vì vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và hoạt động khai thác khoáng sản.

Cụ thể, Công ty CP Lâm nghiệp 1.5 có vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp khu vực P.Hóp, xã Phong An và chiếm hơn 8,7 ha đất rừng sản xuất ở khu vực nông thôn.

Hơn 8,7 ha đất rừng sản xuất đã bị Công ty CP lâm nghiệp 1.5 khai thác làm vật liệu san lấp cho các dự án lớn trên địa bàn V.T.

Theo quyết định xử phạt hành chính, Công ty CP lâm nghiệp 1.5 bị phạt 210 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm (hơn 290 triệu đồng). Tổng số tiền phạt và tiền thu lợi bất hợp pháp bị buộc thu hồi là hơn 500 triệu đồng.

Công ty CP lâm nghiệp 1.5 do ông Hoàng Bằng (trú xã Phong An, H.Phong Điền) làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật. Đây là doanh nghiệp đã có nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua.

Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và kết luận Công ty CP lâm nghiệp 1.5 vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản đất san lấp, chiếm đất rừng sản xuất với diện tích gần 7 ha.



Một lượng lớn đất rừng sản xuất đã bị khai thác trái phép trong thời gian dài V.T

Đến năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt Công ty CP lâm nghiệp 1.5 với mức phạt tiền 120 triệu đồng, buộc nộp lại hơn 422 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc phải thực hiện thuê đất theo quy định do doanh nghiệp này chiếm đất rừng sản xuất trong quá trình khai thác khoáng sản tại khu vực P.Hóp (xã Phong An).

Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, Công ty CP lâm nghiệp 1.5 vẫn tái phạm.