Sức khỏe

Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương

15/10/2025 13:00 GMT+7
Thông tin dịch vụ
15/10/2025 13:00 GMT+7

TP.HCM, ngày 10.10.2025 - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương chính thức khai trương, tự hào là thành viên thứ 21 của Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam*.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình chăm sóc sức khỏe thị lực cộng đồng, khẳng định cam kết của Mắt Sài Gòn trong việc mang dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao đến gần hơn với người dân các địa phương.

Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương- Ảnh 1.

Các vị đại biểu tham gia gồm lãnh đạo Trung ương và địa phương, đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương

Đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu toàn diện về nhãn khoa

Với diện tích hơn 1.400m² và quy mô 5 tầng lầu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Bệnh viện được trang bị đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật tiên tiến nhập khẩu từ các nước trên thế giới, song hành cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương- Ảnh 2.

Nghi thức khánh thành - chính thức đưa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương đi vào hoạt động.

Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: ‘Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc mang đến các dịch vụ nhãn khoa hiện đại, chất lượng cao cho người bệnh trên toàn quốc. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến và sự tận tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương sẽ là điểm đến chăm sóc mắt đáng tin cậy dành cho người dân’.

Bệnh viện cung cấp danh mục khám và điều trị toàn diện các bệnh lý nhãn khoa cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em, người lớn đến người cao tuổi. Các dịch vụ nổi bật bao gồm: đo khúc xạ và tư vấn kiểm soát tật khúc xạ; phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco hiện đại; khám tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh võng mạc do biến chứng của đái tháo đường, cao huyết áp; laser điều trị tăng nhãn áp, đục bao sau; thăm khám và phẫu thuật lác (lé), cùng nhiều phẫu thuật chuyên sâu khác như lột mộng, quặm mi, sụp mi và thẩm mỹ mắt.

Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Quang - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương chia sẻ: ‘Chúng tôi hiểu rằng, ‘đôi mắt là cửa sổ tâm hồn’, là điều quý giá để giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn. Vì vậy, mục tiêu của bệnh viện là mang đến dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu về mắt, theo tiêu chuẩn quốc tế với tinh thần phục vụ gần gũi và tận tâm’.

Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương- Ảnh 3.

Ông Mai Văn Quang phát biểu tại buổi lễ khai trương

Thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ngay trong buổi lễ khánh thành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương đã trao tặng 200 suất khám và điều trị miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho cộng đồng.

Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương- Ảnh 4.

Bệnh viện trao tặng các suất khám miễn phí, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt vì cộng đồng.

Với định hướng mang đến dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương luôn đặt trọng tâm phát triển về chuyên môn và công nghệ, để hành trình chăm sóc và phục hồi thị lực cho mỗi khách hàng đều tối ưu về kết quả và trọn vẹn về trải nghiệm.

*Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam, xác lập kỷ lục Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam năm 2024

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG

Tự hào trực thuộc Hệ thống Mắt Sài Gòn - Hệ thống Bệnh viện chuyên khoa Mắt lớn nhất Việt Nam*.

