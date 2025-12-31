Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Khai trương chuỗi cửa hàng Inochi Studio - Mô hình mua sắm hoàn toàn khác biệt

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
31/12/2025 10:56 GMT+7

Đến từ thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi, Inochi Studio đã chính thức ra mắt những cửa hàng đầu tiên tại Ecopark (Hưng Yên) và Trần Tử Bình (Hà Nội), mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc lựa chọn đồ gia dụng. Không chỉ cung cấp sản phẩm, Inochi Studio mang đến những giải pháp được 'may đo' cho từng tổ ấm.

Inochi Studio chính thức ra mắt tại Ecopark Hưng Yên và Hà Nội

Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp được phát triển bởi CTCP Tân Phú Việt Nam, với hơn 47 năm kinh nghiệm, sở hữu hệ thống nhà máy quy mô cùng nhiều chứng nhận chất lượng trong nước và quốc tế. Sau nhiều năm phát triển, Inochi vừa ra mắt mô hình bán lẻ mới, mang đến các giải pháp "may đo" cho không gian sống - Inochi Studio.

Ông Trần Đức Huy - Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Phú Việt Nam chia sẻ: "Inochi Studio được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm nâng cấp hơn. Chúng tôi tập trung vào giải pháp, bảo đảm may đo được những giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất cho với khách hàng".

Trong những ngày khai trương hai cửa hàng đầu tiên tại 02-01-S23 - SOL Forest Ecopark (Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) và 114A11 Trần Tử Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), Inochi Studio đã thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Khai trương chuỗi cửa hàng Inochi Studio - Mô hình mua sắm hoàn toàn khác biệt- Ảnh 1.

Lễ khai trương cửa hàng Inochi Studio tại Ecopark

Mua sắm theo giải pháp - Cách tiếp cận mới của Inochi Studio

Điểm nổi bật của Inochi Studio nằm ở các combo giải pháp được "may đo" cho từng khách hàng dựa trên diện tích không gian, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Khách hàng được nhìn, chạm và trải nghiệm mọi sản phẩm, từ đó dễ dàng hình dung cách sản phẩm được ứng dụng trong thực tế trong không gian gia đình.

Khai trương chuỗi cửa hàng Inochi Studio - Mô hình mua sắm hoàn toàn khác biệt- Ảnh 2.

Khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm tại Inochi Studio

Theo ông Đoàn Minh Trường - Giám đốc kênh phân phối truyền thống (GT) CTCP Tân Phú Việt Nam chia sẻ: "Người tiêu dùng hiện nay có nhu cầu được tư vấn và mua sắm theo cách riêng của họ. Inochi Studio ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu đó, đồng thời giúp thương hiệu đến gần hơn với khách hàng thông qua sự đồng hành của các đối tác bán lẻ".

Inochi Studio từng bước mở rộng để phục vụ nhu cầu mua sắm tiện lợi

Với mô hình mua sắm dựa trên giải pháp và trải nghiệm, Inochi Studio được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chạm mới của thương hiệu Inochi với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ sinh sống tại các khu đô thị.

Khai trương chuỗi cửa hàng Inochi Studio - Mô hình mua sắm hoàn toàn khác biệt- Ảnh 3.

Sự kiện khai trương cửa hàng Inochi Studio Trần Tử Bình (Hà Nội)

Theo kế hoạch, Inochi Studio đang tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng tại nhiều khu vực trọng điểm như TP.Thái Nguyên, TP.HCM và các thành phố lớn khác. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm tiện lợi, đồng thời mang các giải pháp không gian sống hiện đại đến gần hơn với các gia đình đô thị.

Tham khảo thêm về Inochi Studio tại đây: studio.inochi.vn

Khám phá thêm chủ đề

Inochi Studio thương hiệu gia dụng cao cấp CTCP Tân Phú Việt Nam Inochi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận