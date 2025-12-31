Khai trương chuỗi cửa hàng Inochi Studio - Mô hình mua sắm hoàn toàn khác biệt

Inochi Studio chính thức ra mắt tại Ecopark Hưng Yên và Hà Nội

Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp được phát triển bởi CTCP Tân Phú Việt Nam, với hơn 47 năm kinh nghiệm, sở hữu hệ thống nhà máy quy mô cùng nhiều chứng nhận chất lượng trong nước và quốc tế. Sau nhiều năm phát triển, Inochi vừa ra mắt mô hình bán lẻ mới, mang đến các giải pháp "may đo" cho không gian sống - Inochi Studio.

Ông Trần Đức Huy - Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Phú Việt Nam chia sẻ: "Inochi Studio được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm nâng cấp hơn. Chúng tôi tập trung vào giải pháp, bảo đảm may đo được những giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất cho với khách hàng".

Trong những ngày khai trương hai cửa hàng đầu tiên tại 02-01-S23 - SOL Forest Ecopark (Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) và 114A11 Trần Tử Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), Inochi Studio đã thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Lễ khai trương cửa hàng Inochi Studio tại Ecopark

Mua sắm theo giải pháp - Cách tiếp cận mới của Inochi Studio

Điểm nổi bật của Inochi Studio nằm ở các combo giải pháp được "may đo" cho từng khách hàng dựa trên diện tích không gian, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Khách hàng được nhìn, chạm và trải nghiệm mọi sản phẩm, từ đó dễ dàng hình dung cách sản phẩm được ứng dụng trong thực tế trong không gian gia đình.

Khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm tại Inochi Studio

Theo ông Đoàn Minh Trường - Giám đốc kênh phân phối truyền thống (GT) CTCP Tân Phú Việt Nam chia sẻ: "Người tiêu dùng hiện nay có nhu cầu được tư vấn và mua sắm theo cách riêng của họ. Inochi Studio ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu đó, đồng thời giúp thương hiệu đến gần hơn với khách hàng thông qua sự đồng hành của các đối tác bán lẻ".

Inochi Studio từng bước mở rộng để phục vụ nhu cầu mua sắm tiện lợi

Với mô hình mua sắm dựa trên giải pháp và trải nghiệm, Inochi Studio được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chạm mới của thương hiệu Inochi với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ sinh sống tại các khu đô thị.

Sự kiện khai trương cửa hàng Inochi Studio Trần Tử Bình (Hà Nội)

Theo kế hoạch, Inochi Studio đang tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng tại nhiều khu vực trọng điểm như TP.Thái Nguyên, TP.HCM và các thành phố lớn khác. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm tiện lợi, đồng thời mang các giải pháp không gian sống hiện đại đến gần hơn với các gia đình đô thị.

Tham khảo thêm về Inochi Studio tại đây: studio.inochi.vn