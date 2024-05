Khai trương cửa hàng FELOTA Bakery & Tea đầu tiên tại TP.HCM

Các sản phẩm thuộc nhóm Tea Espresso tại FELOTA Bakery & Tea

FELOTA Bakery & Tea được thành lập dựa trên ý tưởng về hành trình trải nghiệm độc đáo, thỏa mãn các giác quan, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cảm xúc mới lạ và riêng biệt trong việc thưởng thức bánh - nước với các dòng sản phẩm đang có sức hút mạnh trên thị trường hiện nay như: các loại bánh viennoiseries, pastries, dessert, pie & pateso, bake goods, bread, sandwich, healthy bow…; các dòng trà thảo mộc tea espresso; cold brew coffee; fresh juice… cùng nhiều sản phẩm đa dạng khác.



Mang thông điệp "Feel good - Look great - Taste well", các sản phẩm của FELOTA Bakery & Tea không chỉ được trình bày tinh tế, đẹp mắt dưới đôi bàn tay khéo léo của người thợ tinh nghệ, mà còn tốt cho sức khỏe bởi được làm từ nguyên liệu chọn lọc, kiểm định gắt gao, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho khách hàng. Đây cũng chính là tâm huyết của FELOTA Bakery & Tea trong hành trình mang đến những trải nghiệm hạnh phúc, hài lòng qua các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và khác biệt.

Bộ sản phẩm Tea-set bắt mắt, độc đáo

Chia sẻ về sự khởi đầu đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Công ty TNHH HORI - cho biết, những năm gần đây, ngành bánh của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá tốt, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thâm nhập vào thị trường tiềm năng này. Đó là cơ hội, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn bởi đây là ngành có tính cạnh tranh rất cao, tốc độ đào thải nhanh. Hơn thế, danh tiếng của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bánh nói riêng và lĩnh vực F&B nói chung ảnh hưởng ít nhiều từ hành vi khách hàng.

"Ý thức được điều này, chúng tôi xác định tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm, không chỉ tập trung tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đầu tư không gian ấn tượng, phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo và chuyên nghiệp… mà chúng tôi còn xây dựng nó trở thành nét văn hóa đặc trưng của thương hiệu, để cùng nhau mang đến những giá trị, trải nghiệm đẹp và mong muốn nhận được sự tin yêu của tất cả quý khách hàng" - bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên, FELOTA Bakery & Tea dành nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho tất cả khách hàng như: giảm giá 10% tổng hóa đơn cho đơn hàng đầu tiên khi khách hàng đăng ký tham gia membership, nhân 3 số điểm tích lũy ngôi sao thuộc chương trình membership trong tuần khai trương chính thức, mua 1 sản phẩm bất kỳ trong nhóm trà pha máy được tặng 1 phần bánh dùng thử theo ngày, check-in nhận quà, thưởng thức vilolin và classic guitar trong không gian thư giãn…