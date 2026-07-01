Khai trương Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê, sở hữu rạp chiếu Dolby Vision + Atmos

Sảnh chính của rạp Galaxy CineX Aeon Mall Thanh Khê ẢNH: GALAXY CINEMA

Dolby Vision là kỹ thuật trình chiếu HDR cao cấp của Dolby, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và chiều sâu thị giác ấn tượng. Dolby Atmos là kỹ thuật âm thanh tiên tiến của Dolby tạo nên môi trường âm thanh đa chiều sống động, giúp khán giả cảm nhận rõ từng tiếng động từ tiếng mưa rơi, tiếng bước chân chuyển động…

Rạp được thiết kế tối giản mà sang trọng, tái hiện hình ảnh những bến cảng hiện đại của thành phố, với tone màu xanh Navy chủ đạo. Nội thất và hệ thống chiếu sáng mang phong cách metallic đặc trưng của những con tàu.

"Bến cảng" Galaxy CineX AEON Mall Thanh Khê gồm sáu phòng chiếu công nghệ mới với thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần trẻ trung và năng động: phòng chiếu Dolby Vision + Atmos (150 ghế, ghế da công thái học); phòng chiếu X-Harbor dành cho khán giả VIP với sảnh chờ Boulevard Lounge riêng biệt; phòng chiếu Haatopia chiếu phim tiêu chuẩn với ghế da cao cấp; Cine de Kids tích hợp khu vui chơi trẻ em ngay trong không gian chiếu với thiết kế dành riêng cho trẻ em và gia đình…