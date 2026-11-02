Khai trương Khách sạn Amérys Phú Quốc: Thiết kế dành cho sự gắn kết

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 600 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Dịch vụ khách sạn Les Sens - Phú Quốc (thành viên KNI) làm chủ đầu tư và được vận hành bởi Công ty TNHH Private Palace Việt Nam thuộc Tập đoàn Private Palace Hotels & Resorts (Đức).

Nghi thức khai trương Khách sạn Amérys Phú Quốc ẢNH: KNI

Amérys Phú Quốc cao 7 tầng với quy mô 113 phòng. Công trình gây ấn tượng bởi phong cách kiến trúc độc bản "Hơi ấm đại dương", được thiết kế bởi Raymond Architectural Design Office (Nhật Bản) với hơn 100 năm kinh nghiệm. Khách sạn được định vị ở phân khúc cao cấp, đặc biệt dành cho các gia đình đa thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KNI chia sẻ: "Với phương châm 'Designed for Togetherness' (Thiết kế dành cho sự gắn kết), chúng tôi kiến tạo không gian đa thế hệ tinh tế tại Amérys Phú Quốc. Nơi đây, mọi thành viên đều tìm thấy niềm vui riêng mà vẫn gắn kết trọn vẹn, cùng nhau tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất".

Nghi thức khai trương Khách sạn Amérys Phú Quốc ẢNH: KNI

Theo ông Karim Klaa, Giám đốc điều hành khách sạn, triết lý này được cụ thể hóa tối đa qua hạ tầng và dịch vụ chuyên biệt cho từng độ tuổi. Về lưu trú, hệ thống phòng được bố trí linh hoạt từ các phòng ấm cúng cho gia đình nhỏ đến các căn suite lớn kết nối, đáp ứng trọn vẹn sự riêng tư lẫn không gian sinh hoạt chung cho cả ba thế hệ.

Điểm nhấn khác biệt của Amérys Phú Quốc nằm ở hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng. Trẻ em được tự do khám phá tại Azuria Kid Club – khu vui chơi trong nhà có điều hòa toàn phần lớn nhất phân khúc (500 m2), cùng các chương trình trại hè dự kiến kết hợp với Trường nội trú Anh quốc Ardingly College Vietnam (ACVN).

Trong khi đó, bố mẹ và ông bà có Spa Center tích hợp các phòng gồm massage thư giãn, yoga, xông hơi nhiều loại; phòng tập gym; phòng trà ca nhạc và câu lạc bộ thể thao. Đặc biệt, thông qua sự kết hợp với Genki House theo chuẩn Nhật Bản, khách sạn mang đến các chương trình trị liệu y học cổ truyền, dưỡng sinh và phục hồi thể chất chuyên sâu cho người cao tuổi.

Ngoài ra, khách sạn còn sở hữu bãi biển riêng (cách 5 phút đi xe điện) cùng 2 nhà hàng phục vụ thực đơn phong phú.

Có mặt tại sự kiện, ông Daniel Hutter – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Private Palace Hotels khu vực Đức khẳng định cam kết mang lại sự hiếu khách chân thành, dịch vụ xuất sắc và những khoảnh khắc đáng nhớ để cùng Tập đoàn KNI viết nên những chương tuyệt vời nhất cho Khách sạn Amérys Phú Quốc.

Ông Trịnh Quang Khôi Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KNI (vest đen) cùng các đối tác Tập đoàn Private Palace Hotels & Resorts (Đức) ẢNH: KNI

Sở hữu vị trí đắc địa tại đảo Ngọc cùng chính sách miễn visa thông thoáng, Khách sạn Amérys Phú Quốc hứa hẹn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu, kết nối tình thân cho các gia đình trên toàn cầu.

Nghi thức “Khai môn hồng phát” Khách sạn Amérys Phú Quốc ẢNH: KNI

Dịp này, hệ sinh thái Tập đoàn KNI chính thức ra mắt bộ đặc quyền "KNI Family Privileges", mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho gia đình đa thế hệ ở ba lĩnh vực cốt lõi: giáo dục, nghỉ dưỡng và sức khỏe.

• Giáo dục vững vàng cho con: Tại Ardingly College Vietnam – trường nội trú Anh Quốc chính thống đầu tiên tại Việt Nam, gia đình được ưu đãi đến 50% học phí và phí nội trú, giữ nguyên biểu phí suốt các cấp học. Đặc biệt, phụ huynh có cơ hội ghi danh "Ardingly Founding Family" với những đặc quyền cao nhất (số lượng giới hạn).

• Khoảnh khắc gắn kết cho cả nhà: Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Khách sạn cao cấp AMÉRYS Phú Quốc với ưu đãi lưu trú lên đến 50%, nơi không gian được thiết kế hoàn hảo cho mọi lứa tuổi.

• Tuổi già an yên cho ông bà: Trải nghiệm dịch vụ sinh hoạt bán trú trọn gói tại Genki House – trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chuẩn Nhật Bản tại TP.HCM, cùng ưu đãi 10% cho toàn bộ dịch vụ đi kèm.