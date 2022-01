Khai trương khách sạn Holiday Inn Resort đầu tiên tại Việt Nam

Việc khai trương này đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Holiday Inn Resort tại Việt Nam. Đây là một phần nằm trong chiến lược hợp tác và nhượng quyền thương hiệu được ký kết vào năm 2019. Khách sạn Holiday Inn Resort được đưa vào hoạt động đã bổ sung 561 phòng khách sạn và phòng suite cho tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip. Như vậy bao gồm cả tòa khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, tổ hợp The Grand Ho Tram Strip giờ đây sở hữu trên 1.100 phòng, kết hợp nhiều trải nghiệm cho du khách như casino chuẩn quốc tế, sân gôn The Bluffs, dịch vụ MICE cùng các dự án nghỉ dưỡng khác.

Hướng đến phục vụ nhóm khách gia đình trong nước, sau khi khai trương, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach sẽ mở rộng các khu dịch vụ hiện có của tổ hợp nghỉ dưỡng như hồ bơi, phòng tập gym, spa, và bổ sung nhiều tiện ích giải trí như khu vui chơi dành cho trẻ em Kids Quarter, Game Zone, phòng chơi gôn 3D trong nhà, khu vực công viên ngoài trời với mô hình cờ vua khổng lồ và công trình mê cung cây xanh, nhà hàng và bar với đa dạng phong cách ẩm thực.





Ông Walt Power, Tổng giám đốc của Công Ty TNHH dự án Hồ Tràm chia sẻ, việc hợp tác với Holiday Inn Resort sẽ giúp The Grand Ho Tram Strip tiếp tục phát huy và giữ vững vị thế điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng nhất khu vực phía nam dành cho các nhóm đối tượng khách hàng. Mặc dù ngành khách sạn và du lịch vẫn còn đang đối diện với những thách thức trong năm 2022 nhưng việc khai trương khách sạn sẽ mang lại những tác động kinh tế nhất định vì không chỉ thu hút khách du lịch ghé thăm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn tạo ra thêm khoảng 500 việc làm, nâng số lượng nhân viên làm việc tại đây lên hơn 2.000 người, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực Hồ Tràm và toàn tỉnh.