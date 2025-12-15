Khai trương Phòng khám da liễu ACNE Studio by PMT tại Rạch Giá - An Giang

Cơ sở mới này do Bác sĩ Da liễu Phạm Minh Trường phụ trách chuyên môn. Thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa dịch vụ da liễu nội khoa chuẩn y khoa đến gần hơn với người dân miền Tây.

Hành trình 15 năm và ước mơ phục vụ quê hương

Phát biểu tại buổi lễ, BS Phạm Minh Trường chia sẻ đầy tâm huyết về mục tiêu của mình:

"Suốt 10 năm làm nghề, tôi đã luôn ấp ủ mong muốn được chăm sóc sức khỏe làn da cho bà con vùng quê nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngày hôm nay, khi đứng tại cơ sở mới trong hệ thống, tôi cảm nhận rõ những ước mơ và hoài bão ngày trước đã trở thành hiện thực, mang đến những giá trị điều trị và làm đẹp làn da bài bản ngay trên chính quê hương mình".

Đây là minh chứng cho một triết lý làm nghề đầy nhân văn. Trải qua 10 năm tích lũy kinh nghiệm chuyên môn ở những môi trường y khoa hàng đầu, việc bác sĩ Trường chọn quay về quê hương, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chuyển giao công nghệ hiện đại, thể hiện rõ khát vọng phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe da liễu tại địa phương. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà ACNE Studio by PMT dành tặng cho người dân Rạch Giá và khu vực lân cận, khẳng định đem lại kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến cho khu vực.

Lễ chuyển giao công nghệ LASER FRACTIONAL CO2 HESTIA

Buổi lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng và nổi bật với điểm nhấn chuyên môn cao: Lễ chuyển giao công nghệ LASER FRACTIONAL CO2 HESTIA.

Điều này khẳng định cam kết của PMT: Khách hàng khu vực miền Tây nay đã có thể tiếp cận các phác đồ laser theo chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển xa xôi.

Đầu tư toàn diện phòng khám da liễu chuẩn y khoa

Cơ sở ACNE Studio by PMT tại Rạch Giá được xây dựng theo mô hình phòng khám chuyên khoa da liễu đạt chuẩn. Ban lãnh đạo hệ thống đã đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị:

Hệ thống máy móc chuyên sâu: máy soi da hiện đại, thiết bị EVE, Laser Fractional CO2 (HESTIA), Laser Pico, công nghệ sóng siêu âm kép, đèn chiếu sinh học…

Không gian chuyên môn tách biệt: các khu vực thăm khám, điều trị laser, chăm sóc da và phòng thủ thuật được bố trí riêng lẻ. Điều này đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn, an toàn, tính riêng tư và tối ưu hóa quy trình điều trị cho khách hàng.

Thế mạnh chuyên môn và hiệu quả điều trị

Dưới sự bảo trợ chuyên môn của BS Phạm Minh Trường - bác sĩ có 10 năm kinh nghiệm trong điều trị nám, rối loạn sắc tố và trẻ hóa da bằng công nghệ cao - các phác đồ tại ACNE Studio được xây dựng dựa trên thăm khám trực tiếp với bác sĩ và cá nhân hóa theo từng tình trạng da của mỗi khách hàng.

Đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản đồng hành cùng bác sĩ. Đặc biệt, bộ phận tư vấn viên, chăm sóc khách hàng đảm nhiệm việc hướng dẫn chăm sóc sau điều trị, nhắc lịch tái khám và theo dõi đáp ứng da, giúp khách hàng đạt hiệu quả tối ưu và hạn chế tối đa các biến chứng do tự xử lý sai cách tại nhà.

"Tháng đồng hành cùng da": Sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở làm đẹp da, Acne Studio còn triển khai chương trình "Tháng đồng hành cùng da" nhằm hỗ trợ người mắc các bệnh lý da liễu tại địa phương.

Nhiều bệnh lý như bạch biến, viêm da cơ địa, vảy nến, rụng tóc từng mảng gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Với mong muốn lan tỏa thông điệp "Vì một làn da khỏe", ACNE Studio by PMT cam kết tài trợ 20 suất thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí mỗi tháng cho nhóm bệnh lý da liễu này.

Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của hệ thống: Không chỉ đồng hành trong hành trình làm đẹp, mà còn đặt sức khỏe làn da cộng đồng lên hàng đầu.

Dấu mốc mới của phòng khám da liễu khu vực miền Tây

Với việc khai trương Phòng khám chuyên khoa da liễu ACNE Studio by PMT tại Rạch Giá, cùng sự đầu tư bài bản vào công nghệ tiên tiến, hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, nơi đây sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho cả nhu cầu điều trị bệnh lý da liễu và làm đẹp - trẻ hóa da an toàn, bền vững cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Ngày 7.12.2025 không chỉ là cột mốc khai trương một cơ sở mới, mà còn là bước tiến tiếp theo trong hành trình của BS Phạm Minh Trường và đội ngũ ACNE Studio by PMT: đưa các giải pháp da liễu - thẩm mỹ nội khoa chuẩn y khoa đến gần hơn với người dân miền Tây, trên nền tảng công nghệ hiện đại và cam kết đồng hành dài lâu với khách hàng.