Khai trương Phòng khám Mắt Sài Gòn Bình Chánh

Bình Chánh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Việc đưa phòng khám vào hoạt động được kỳ vọng giúp người dân Bình Chánh, Long An và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chuyên khoa thuận tiện hơn, ngay gần nơi sinh sống.

Là thành viên thứ 31 của Hệ thống Mắt Sài Gòn, phòng khám cung cấp các dịch vụ khám và tầm soát bệnh mắt, đo tật khúc xạ, tư vấn cắt kính, điều trị khô mắt và bệnh bề mặt nhãn cầu, thực hiện một số tiểu phẫu mắt, đồng thời tiếp nhận và xử trí cấp cứu mắt ban đầu.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cho biết việc đưa cơ sở mới vào hoạt động là bước tiếp nối trong định hướng mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe, giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ chuyên khoa thuận tiện hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn và an toàn.

Tại lễ khai trương, phòng khám trao tặng 600 suất khám mắt miễn phí và 20 suất phẫu thuật Phaco thay thủy tinh thể nhân tạo, tổng trị giá 280 triệu đồng, cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Nhựt.