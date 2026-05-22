Sự kiện không chỉ mở ra không gian trải nghiệm công nghệ chăm sóc giấc ngủ thế hệ mới mà còn cho thấy tham vọng dài hạn của công ty trong việc kiến tạo phong cách sống khỏe mạnh thông qua công nghệ giấc ngủ thông minh AI.

Chính thức khai trương showroom DeRUCCI VINABEDDING - Hệ thống chăm sóc giấc ngủ thông minh tại TP.HCM.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của DeRUCCI VINABEDDING cùng nhiều đối tác, khách hàng và giới truyền thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Wang Bing Kun – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn DeRUCCI cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng tại Đông Nam Á trong giai đoạn phát triển toàn cầu tiếp theo của thương hiệu. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh và nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm một chiếc nệm, mà quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe giấc ngủ và khả năng tái tạo năng lượng. Đây chính là thời điểm phù hợp để DeRUCCI VINABEDDING mang hệ thống giấc ngủ thông minh và lành mạnh đến Việt Nam".

Ông Wang Bing Kun - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn DeRUCCI

Tôn trọng thị trường Việt Nam bằng chiến lược bản địa hóa sâu sắc

Theo đại diện DeRUCCI VINABEDDING, thương hiệu không tiếp cận Việt Nam bằng tư duy mang sản phẩm quốc tế vào bán, mà bắt đầu bằng việc nghiên cứu sâu thói quen ngủ, khí hậu và hành vi tiêu dùng bản địa.

Để phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng tại Việt Nam, DeRUCCI VINABEDDINGI đã phát triển các dòng vật liệu công nghệ cao với khả năng thoáng khí, chống nấm mốc và chống mạt bụi. Đồng thời, thương hiệu cũng nghiên cứu xu hướng ưu tiên giường cứng của người Việt để tích hợp hệ thống AI cùng công thái học, giúp nâng đỡ cột sống nhưng vẫn duy trì cảm giác nằm phù hợp với thói quen địa phương.

"Chúng tôi không thay đổi thói quen của người dùng, mà nâng cấp trải nghiệm nghỉ ngơi của họ", đại diện DeRUCCI VINABEDDING chia sẻ thêm.

Đại diện DeRUCCI VINABEDDING giới thiệu hệ thống chăm sóc giấc ngủ thông minh AI với khả năng theo dõi và cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ ngơi cho từng thành viên trong gia đình

AI cá nhân hóa giấc ngủ: "Mỗi người là một chiếc nệm khác nhau"

Một trong những điểm khác biệt của DeRUCCI VINABEDDING nằm ở định hướng phát triển "Bespoke Sleep", cá nhân hóa giấc ngủ bằng công nghệ AI.

Thương hiệu hiện tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu với sự hợp tác từ các nhà thiết kế và nhà cung cấp vật liệu hàng đầu thế giới, đồng thời ứng dụng AI để phân tích chuyển động cơ thể, thói quen ngủ và nhu cầu nghỉ ngơi riêng biệt của từng người dùng.

Theo DeRUCCI VINABEDDING: "Không có một chiếc nệm hoàn hảo cho tất cả mọi người. Mỗi người sẽ có một trải nghiệm giấc ngủ khác nhau và AI giúp chúng tôi tạo ra điều đó". Công nghệ không được tạo ra để phô diễn, mà phải phục vụ những vấn đề thực tế của giấc ngủ địa phương. Vì vậy, các dòng sản phẩm dành cho thị trường Việt Nam được tối ưu với khả năng điều chỉnh độ cứng linh hoạt, tăng cường độ thoáng khí và hỗ trợ chăm sóc cột sống.

Đại diện DeRUCCI VINABEDDING chia sẻ về chiến lược “AI kiến tạo giấc mơ lớn” tại sự kiện ra mắt hệ thống giấc ngủ thông minh ứng dụng AI tại Việt Nam

Liên doanh DeRUCCI VINABEDDING chiến lược chinh phục và phát triển lâu dài tại Việt Nam

Theo đại diện thương hiệu DeRUCCI, để chinh phục thị trường Việt Nam cần nhiều hơn một sản phẩm tốt, mà còn cần sự thấu hiểu văn hóa, hệ thống phân phối và tâm lý tiêu dùng bản địa.

"Muốn thành công tại Việt Nam phải có sự tin tưởng và đồng hành từ đối tác địa phương. Liên doanh chính là cốt lõi của chiến lược bản địa hóa", ông Wang Bing Kun cho biết.

Thông qua sự kết hợp với VINABEDDING, đơn vị phát triển hệ sinh thái chăm sóc giấc ngủ cao cấp tại Việt Nam, DeRUCCI kỳ vọng đưa những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe giấc ngủ tiên tiến nhất đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Không gian trưng bày công nghệ giấc ngủ thông minh AI của DeRUCCI VINABEDDING tại Việt Nam, tích hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe giấc ngủ thế hệ mới

Hướng tới mục tiêu trở thành "chuyên gia giấc ngủ khỏe mạnh"

Không dừng lại ở việc mở showroom, DeRUCCI VINABEDDING cho biết mục tiêu dài hạn của thương hiệu là nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe giấc ngủ, yếu tố đang ngày càng được xem là nền tảng của chất lượng sống hiện đại.

"Chúng tôi mong muốn mang phương thức giấc ngủ khỏe mạnh hàng đầu thế giới đến với người dân Việt Nam, đồng hành để mọi người có nhiều năng lượng hơn cho công việc, gia đình và cuộc sống", đại diện lãnh đạo DeRUCCI VINABEDDING chia sẻ.

Sự xuất hiện của DeRUCCI VINABEDDING được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường sleep wellness tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ, sức khỏe và nghệ thuật nghỉ ngơi dần trở thành một phần quan trọng của phong cách sống hiện đại.