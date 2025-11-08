Khai trương Trung tâm giải pháp nội thất MComplex rộng 12.000 m2 tại Royal City, Hà Nội

Đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình xây dựng mô hình "một điểm đến" khác biệt, cung cấp giải pháp toàn diện cho các bên từ thương hiệu, chuyên gia và người tiêu dùng trong lĩnh vực vật liệu - thiết bị - hoàn thiện nội thất tại Việt Nam.

MComplex - Trung tâm giải pháp nội thất toàn diện tại Việt Nam

Ngành nội thất Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dân về một không gian sống tiện nghi và thẩm mỹ. Tuy nhiên, để hoàn thiện công trình nhà ở như ý, người tiêu dùng vẫn phải mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm, khiến quá trình thiết kế và thi công trở nên phức tạp, tốn kém.

Trong khi đó, trên thế giới, mô hình "One-stop-shop" - trung tâm tích hợp trưng bày, trải nghiệm và cung cấp giải pháp nội thất toàn diện đã chứng minh tính hiệu quả và được xem là xu hướng tất yếu của ngành. Thấu hiểu điều đó, MComplex chính thức ra đời, tiên phong triển khai mô hình này tại Việt Nam với quy mô lên tới 12.000 m², tọa lạc tại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Sự kiện khai trương MComplex - Trung tâm giải pháp nội thất một điểm đến có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam

Ông Lưu Việt Thắng - Đại diện MComplex cho biết: "MComplex mong muốn định hình phong cách mua sắm mới, mở ra không gian giao lưu chuyên nghiệp và hiện đại, nơi xu hướng và giải pháp nội thất được cập nhật, hợp tác được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy ngành Kiến trúc - Nội thất Việt Nam vươn tầm quốc tế".

Bên cạnh vai trò là không gian trưng bày sản phẩm, MComplex đặt mục tiêu trở thành điểm hẹn mới của ngành nội thất và kiến trúc Việt Nam. Trung tâm được định hướng là không gian kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo, nơi sẽ thường xuyên diễn ra các hội thảo, triển lãm và hoạt động chuyên ngành trong thời gian sắp tới.

Lễ khai trương quy tụ hơn 300 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà thiết kế nội thất, kiến trúc sư... đến từ hơn 40 gian hàng và gần 200 thương hiệu có mặt tại MComplex. Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự.

Hệ sinh thái 3 in 1 - Hợp nhất trải nghiệm tiêu dùng, kinh doanh và kết nối cộng đồng kiến trúc

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, MComplex mang đến hệ sinh thái quy tụ hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng thuộc 6 nhóm ngành hàng chính, bao gồm: Vật liệu ốp lát (Tiles Gallery), Giải pháp phòng tắm (Bath Solutions), Giải pháp bếp (Kitchen Solutions), Nội thất & trang trí (Furniture & Decor), Ánh sáng & nhà thông minh (Lighting & Smart), Thế giới vật liệu (Materials World).

Hệ sinh thái MComplex quy tụ lên tới 200 thương hiệu tên tuổi trong và ngoài nước

Không gian trưng bày hiện đại, cập nhật liên tục các công nghệ, xu hướng sáng tạo, và sản phẩm mới nhất của ngành nội - ngoại thất. Tại đây, người tiêu dùng được trực tiếp cảm nhận, so sánh sản phẩm và nhận tư vấn thiết kế chuyên sâu, tiết kiệm thời gian đáng kể đồng thời đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quá trình hoàn thiện công trình.

Song song, MComplex mở ra nền tảng trưng bày và kinh doanh hiệu quả, giúp các thương hiệu và doanh nghiệp gia tăng tiếp cận khách hàng mục tiêu, quảng bá hình ảnh rộng rãi, bứt phá doanh số và mở rộng giá trị hợp tác thông qua chuỗi triển lãm, hội thảo và sự kiện chuyên ngành được tổ chức bài bản bởi MComplex.

Là một trong những gian hàng nổi bật tại MComplex, bà Nguyễn Phi Anh Đào - Giám đốc Tiếp thị & Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á & Việt Nam của thương hiệu sơn Dulux, cho biết: "Với mô hình tiên phong của MComplex, thương hiệu có thêm nền tảng tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng, hợp tác toàn diện với giới chuyên môn và nhà thầu. Tại đây, Dulux sẽ giới thiệu các sản phẩm sơn tối ưu cho từng loại bề mặt và khí hậu Việt Nam, chia sẻ sâu hơn về những công nghệ sơn tiên tiến, đồng thời thúc đẩy các kết nối toàn diện hơn".

Một điểm nhấn giá trị khác của MComplex là việc xây dựng thư viện vật liệu và dữ liệu thiết kế 2D - 3D, nơi kiến trúc sư, nhà thiết kế và sinh viên có thể nghiên cứu, mô phỏng và thử nghiệm thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và thực thi công trình.

Khách hàng thích thú trải nghiệm các gian hàng tại MComplex

Trong thời gian tới, MComplex dự định sẽ triển khai chuỗi hơn 400 sự kiện thường niên, bao gồm M Expo, M Design Show, M Talk, M Hub… nhằm lan tỏa xu hướng thiết kế, truyền cảm hứng sáng tạo và tạo cơ hội giao lưu cho cộng đồng nghề. Các chương trình đào tạo chuyên ngành và dự án thiết kế cũng nằm trong kế hoạch tổ chức với mục tiêu trở thành "bệ phóng tri thức" cho thế hệ trẻ.

Kiến trúc sư Lê Trương - Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam VNIA nhận định:"MComplex là một cú hích quan trọng, góp phần định hình lại cấu trúc thương mại của ngành, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong thiết kế và mang lại giá trị phát triển, kết nối cho cộng đồng kiến trúc Việt Nam."

Với mô hình "One Stop Shop" tiên phong tại Hà Nội, MComplex kỳ vọng sẽ lan tỏa mô hình đến các đô thị lớn, đưa giải pháp nội thất Việt tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế trong khi vẫn giữ trọn nét tinh tế và bản sắc riêng.