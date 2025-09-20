Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai

Kim Phượng
Kim Phượng
20/09/2025 16:45 GMT+7

Sáng 20.9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng với Phòng khám nội khoa Hoàng Thị Thanh Bình (TP.HCM) tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

Chương trình gồm: khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ dân và học sinh của Trường tiểu học Vĩnh An.

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai- Ảnh 1.

Các em học sinh Trường tiểu học Vĩnh An nhận quà, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đoàn công tác thiện nguyện

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Đồng hành với chương trình còn có sự tham gia của các đoàn: Thiện nguyện An Việt, Thiện nguyện Đi &Yêu, Trái tim nhỏ từ tâm, cùng các nhà hảo tâm.

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai- Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Kiển - Trưởng nhóm thiện nguyện Trái tim nhỏ từ tâm tặng xe đạp cho em Đinh Thị Khuya học lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh An

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Bình Phú là xã mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bình Tường, Tây Phú và Vĩnh An, thuộc H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ. Trong đó, xã Vĩnh An là xã có vị trí địa lý xa xôi, đi lại khó khăn nhất, có 365 hộ với trên 1.400 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Bana đang sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là làm nương rẫy, làm ruộng và hoa màu, nhưng vì hạn chế về mặt kỹ thuật và canh tác nên sản phẩm thu hoạch rất thấp. Bà con chỉ lo cái ăn cái mặc đã quá vất vả nên việc được chăm sóc y tế và chăm lo cho các em nhỏ đi học là một việc vô cùng khó khăn.

Nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ bà con nơi đây được chăm sóc y tế và giúp các cháu học sinh có điều kiện đón chào năm học mới vui vẻ, đoàn thiện nguyện từ TP.HCM đã về Bình Phú thực hiện: khám, phát thuốc và tặng quà cho 400 người lớn. Mỗi lượt khám bệnh người lớn, ngoài phần khám và phát thuốc miễn phí, còn được tặng thêm một phần quà gồm: 1 thùng mì gói, 5kg gạo và một bao thư 100 ngàn đồng. Quà tặng cho 180 học sinh Trường tiểu học Vĩnh An, mỗi phần quà gồm: 1 ba lô, 1 đôi dép, mì gói, sữa, bánh kẹo. Ngoài ra, đoàn còn tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi (500 ngàn đồng/suất) và 3 chiếc xe đạp cho 3 em ở xa trường (trị giá 2 triệu đồng/chiếc). Tổng trị giá chương trình là 220 triệu đồng.

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai- Ảnh 3.

Bác sĩ Hoàng Thị Thanh Bình - Trưởng đoàn y bác sĩ thiện nguyện đang khám bệnh cho người dân

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai- Ảnh 4.

Các em học sinh rất vui vì được tự chọn cho mình những đôi dép mới để đến trường

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Khám bệnh, tặng quà cho bà con và học sinh xã Bình Phú - Gia Lai- Ảnh 5.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học Vĩnh An khi nhận những món quà ý nghĩa đầu năm học mới

ẢNH: KIM PHƯỢNG

Tham gia chương trình, ngoài đoàn thiện nguyện đến từ TP.HCM, còn có sự hiện diện của lãnh đạo địa phương: ông Lê Phong - Phó chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, ông Đặng Bảo Toàn - Phó chủ tịch xã Bình Phú và ông Đỗ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh An. Được biết, lần đầu tiên xã Bình Phú có một chương trình thiện nguyện ý nghĩa với quy mô lớn.

Khám phá thêm chủ đề

tặng quà Khám bệnh xã Bình Phú Gia Lai thiện nguyện Nhà hảo tâm
Xem thêm bình luận