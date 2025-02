Khám chữa bệnh, cấp cứu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm

Theo báo cáo, tính đến ngày 31.1, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 478.069 ca. Có 16.713 ca phẫu thuật, trong đó có 2.887 ca phẫu thuật cấp cứu. Tổng số trẻ chào đời trong 7 ngày là 14.044 trẻ.

Liên quan đến khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 20.700 người, trong đó 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Có 123 người tử vong nghi do tai nạn giao thông. 456 người khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 44 người bị tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Ngoài ra, có 584 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu. Trong đó, 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong. Toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Bộ Y tế nhận định tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong do các nguyên nhân nêu trên đều giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.

Bên cạnh đó, báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ vừa qua (từ 25.1 - 2.2), bệnh viện tiếp nhận khám bệnh, cấp cứu 6.578 ca. Theo lãnh đạo bệnh viện, số ca khám, cấp cứu do chấn thương giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhóm bệnh nhập viện cao là đột quỵ, tim mạch và tiêu hóa.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết trong 6 ngày (từ 27.1 - 1.2), bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 1.571 ca. Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, từ 24.1 - 1.2, trong 9 ngày đơn vị tiếp nhận cấp cứu 262 ca, có 244 ca phải nhập viện. Trong đó, cấp cứu do các loại tai nạn là 48 ca.