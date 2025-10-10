Khám chữa bệnh răng miệng miễn phí cho trẻ bại não tại BUH

Chương trình được tổ chức ngày 8.10, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành dài hạn của BUH trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, chương trình càng thêm nhiều ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Ngày Bại não thế giới (6.10) nhằm tôn vinh nghị lực, đồng hành bền bỉ của gia đình, từ đó lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và đồng hành để mọi trẻ em đều có cơ hội sống khỏe mạnh.

Khám, chữa bệnh răng miệng cho trẻ bại não tại BUH ẢNH: BUH

Phát biểu khai mạc chương trình, BS CKII Võ Minh Thành, Giám đốc BUH, khẳng định: "BUH luôn xác định công tác xã hội là một định hướng phát triển bền vững. Trong đó, chăm sóc sức khỏe cho trẻ bại não là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, kết nối giữa bệnh viện, gia đình và xã hội. BUH cam kết sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các chương trình vì cộng đồng, tạo nên những tác động lâu dài, bền vững cho sức khỏe và tương lai thế hệ trẻ".

Tại chương trình, 29 trẻ (từ 4 - 17 tuổi) được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và sản phẩm chăm sóc răng miệng hoàn toàn miễn phí; trong đó nhiều trẻ đến từ các xã cách xa hàng trăm cây số như M'Đrắk, Krông Bông, Ea H'leo… Mẹ bé Trần Ngọc Ánh (xã M'Đrắk, Đắk Lắk) không giấu được sự xúc động: "Nhà tôi làm rẫy, đi lại xa xôi, vất vả lắm nhưng khi đưa con đến đây tôi thấy được hỗ trợ rất nhiều. Ở đây, các con được lắng nghe, yêu thương và chăm sóc bằng sự kiên nhẫn và đồng cảm. Các bác sĩ tận tình, bé lại hợp tác khi được điều trị bốn răng sâu, có thể ăn uống tốt hơn mỗi ngày".

Khám, chữa bệnh răng miệng cho trẻ bại não tại BUH ẢNH: BUH

BS CKII Nguyễn Thùy Phương, Trưởng đơn vị Răng Hàm Mặt, nhận xét: "Chúng tôi thấy rõ sự thay đổi của các em qua từng lần tái khám, từ sức khỏe răng miệng, khả năng hợp tác đến tinh thần. Đó là động lực để đội ngũ y bác sĩ kiên trì, tận tâm trong việc lựa chọn kỹ thuật điều trị phù hợp với từng em nhỏ".

Theo lãnh đạo BUH, từ năm 2023, chương trình khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não đã được tổ chức thường niên. Bước sang năm 2025, nhận thấy nhu cầu thực tế từ cộng đồng và hiệu quả thiết thực từ chương trình, BUH quyết định mở rộng quy mô tổ chức 2 lần mỗi năm, nhằm chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ, liên tục và hiệu quả hơn cho các em nhỏ.

Đây cũng là một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm của BUH, cùng với chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" - hỗ trợ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng khó khăn; chương trình "Phẫu thuật nụ cười" - phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật môi - vòm miệng (dự kiến tháng 12.2025) và chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk.