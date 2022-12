Khám, chữa bệnh trong thời gian đình chỉ, 2 phòng khám bị phạt nặng

Cụ thể, Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hồng Phong (phòng khám đa khoa, 160-162 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5) và Công ty TNHH phòng khám đa khoa Quốc tế (phòng khám đa khoa, 221 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), mỗi phòng khám bị phạt 100 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động 2 năm.

Nguyên nhân, 2 phòng khám đa khoa trên cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Cùng với đó, chi nhánh Công ty cổ phần Hasaki Beauty & Clinic (chăm sóc da, 468A Nguyễn Thị Thập, khu phố 1, P.Tân Quy, Q.7) bị phạt 90 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Ngoài ra, cơ sở cũng bị phạt 45 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; bị buộc xóa, gỡ quảng cáo.





Bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Quốc Huy (278 Hòa Hưng, P.13, Q.10) bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Nguyên nhân, cơ sở bác sĩ Huy sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.