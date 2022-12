Phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền': Vi phạm pháp luật sẽ xử lý hình sự

Tại buổi họp báo chiều 8.12 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chủ trì, Công an TP.HCM thông tin về công tác kiểm tra, xử lý sai phạm đối với các phòng khám có hoạt động phức tạp, “vẽ bệnh, moi tiền”. Theo đó, căn cứ quy chế phối hợp giữa hai ngành và đề nghị của Sở Y tế, Công an TP.HCM (CATP) đã phối hợp Sở Y tế kiểm tra hoạt động của một số phòng khám trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, ghi nhận một số phòng khám (trong đó có Phòng khám đa khoa Quốc tế, Phòng khám đa khoa Hồng Phong) vi phạm quy định trong công tác khám chữa bệnh như: quảng cáo và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; sửa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh...

Các lỗi vi phạm nêu trên đã được ngành y tế thành phố xử lý theo thẩm quyền như phạt tiền; đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các phòng khám có sai phạm. Ngoài ra, CATP cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm về công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh,... đối với những người nước ngoài có liên quan, trong đó đã buộc xuất cảnh 2 trường hợp.

Trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục phối hợp ngành y tế tăng cường kiểm tra hoạt động của các phòng có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của ngành công an, trong đó có biện pháp xử lý theo bộ luật Hình sự nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.





Bên cạnh đó, bằng các kênh thông tin của mình, CATP đồng hành cùng ngành y tế thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức và cảnh giác, không sử dụng dịch vụ đối với phòng khám có dấu hiệu “vẽ bệnh”. Ngoài ra, CATP cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông cùng tham gia vào cuộc để tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để tránh “tiền mất, tật mang”.