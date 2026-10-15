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    Tư vấn sức khỏe:

    Live Khám công nghệ cao: Sau 50 tuổi, sức khỏe nam - nữ thay đổi thế nào?

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Ngoài 50 tuổi, vẫn ăn ngon, ngủ được, chưa thấy đau... chưa chắc các chỉ số sức khỏe bên trong đều ổn, nhiều bệnh tiến triển âm thầm không triệu chứng. Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao chủ động tầm soát, truy tìm bệnh tiềm ẩn.

    Nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm, ngày 15.10.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn: Khám sức khỏe công nghệ cao chuyên sâu - Sau tuổi 50, sức khỏe nam và nữ thay đổi thế nào? Những kiểm tra nhất định không nên bỏ qua với sự tham gia của các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: BS.CKII Ngô Trần Quang Minh - Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa (Cơ sở P.Chánh Hưng), BS.CKI Hồ Thị Kim Anh, ThS-BS Võ Thị Ánh Nhật.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872 để được tư vấn.

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