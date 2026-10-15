Nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm, ngày 15.10.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn: Khám sức khỏe công nghệ cao chuyên sâu - Sau tuổi 50, sức khỏe nam và nữ thay đổi thế nào? Những kiểm tra nhất định không nên bỏ qua với sự tham gia của các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: BS.CKII Ngô Trần Quang Minh - Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa (Cơ sở P.Chánh Hưng), BS.CKI Hồ Thị Kim Anh, ThS-BS Võ Thị Ánh Nhật.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872 để được tư vấn.