Khám hen suyễn, ai ngờ là ung thư, 3 tháng sau cậu bé qua đời

Bé qua đời vào tháng 12. 2021 khi mới 5 tháng tuổi, theo trang tin Yahoo News.

Nick Cannon đã có một cuộc phỏng vấn hôm 14.12 chia sẻ về cuộc chiến với một dạng ung thư não hiếm gặp của cậu con trai quá cố - bé Zen.

Thấy bé 2 tuổi thở bất thường, bố mẹ cho đi khám

Anh chia sẻ, ban đầu anh thấy bé bắt đầu thở bất thường và nghĩ rằng con trai mình bị hen suyễn, nên anh và mẹ bé - người mẫu Alyssa Scott - đã quyết định đưa bé đến bác sĩ.

Nhưng khi đưa bé đến bác sĩ, họ nhận thấy rằng đầu của bé to hơn so với một đứa trẻ 2 tháng tuổi bình thường. Và đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó đang xảy ra, anh giải thích. Đầu bé to hơn những đứa trẻ khác một chút, ngoài ra không có gì khác biệt.

Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm và không cho thằng bé xuất viện, anh tiếp tục.

Và bạn có thể tưởng tượng rằng bạn đang đưa con trai mình đi khám hen suyễn… Rồi đùng một cái nhận tin sét đánh: đứa con mới 2 tháng tuổi của mình bị ung thư não! Tôi và mẹ bé đã sốc tột độ, anh kể, theo Yahoo News.

Vào tháng 8.2021, bé Zen được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm cấp độ cao, một dạng ung thư não hiếm gặp và nguy hiểm.





Anh giải thích thêm rằng, lúc đó anh và mẹ bé quyết định chọn chất lượng cuộc sống của con làm đầu.

Họ nói với tôi rằng, trường hợp tốt nhất, con tôi có thể sống đến 3 hoặc 4 tuổi, anh nói.

Họ nói về hóa trị, nhưng điều này không kéo dài cuộc sống cho bé. Không làm bé bớt đau đớn. Do vị trí khối u của bé. Nó nằm ở trung tâm của não. Họ không thể loại bỏ nó. Nó quá sâu.

Vậy thì, tôi muốn bé sống thoải mái vui vẻ nhất có thể. Miễn bé bớt đau đớn và mọi việc diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, tôi đã từ chối cho bé hóa trị, anh nhớ lại.

Chúng tôi đã làm mọi thứ, từ ngắm bình minh đến bãi biển và hoàng hôn. Chúng tôi đã nói những lời cầu nguyện tốt đẹp. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp, anh nói. Tiến triển bệnh của bé diễn ra nhanh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều.

Điều đáng ngạc nhiên... cho đến tuần trước khi mất, cháu vẫn rất sôi nổi, vui vẻ và đã biết bò.

Vào ngày 5.12.2021, cha mẹ bé đã dành ngày cuối cùng của họ với Zen trên bãi biển để ngắm bình minh, trước khi bé qua đời lúc được 5 tháng tuổi, theo Yahoo News.