Khám hiếm muộn lần đầu: Khi nào nên đi và cần chuẩn bị gì?

Mong con hơn một năm, khi nào nên đi khám hiếm muộn?

Kết hôn hơn một năm, quan hệ vợ chồng đều đặn và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa có tin vui, chị N.N. bắt đầu lo lắng về sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng.

Dự định đi khám hiếm muộn, chị băn khoăn liệu thời điểm này đã thích hợp hay chưa, nên đi khám vào ngày nào trong tháng để có kết quả chính xác và cần chuẩn bị những gì trước khi đến bệnh viện.

Giải đáp thắc mắc, bác sĩ Nguyễn Tấn Minh, bác sĩ hỗ trợ sinh sản tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM cho biết, nếu một cặp vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên (2 - 3 lần/tuần), không sử dụng biện pháp tránh thai mà sau 1 năm (đối với phụ nữ dưới 35 tuổi) hoặc 6 tháng (đối với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên) vẫn chưa có thai thì được xem là hiếm muộn. Việc hai bạn chủ động đi thăm khám ở thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn.

Với trường hợp chị N.N., việc chủ động cùng chồng đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra sức khỏe sinh sản là cần thiết nhằm tìm nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Khám hiếm muộn vào ngày nào trong tháng là tốt nhất?

Một trong những băn khoăn phổ biến của các cặp vợ chồng là có cần chờ đến một ngày nhất định trong chu kỳ kinh nguyệt mới được đi khám hay không.

Theo bác sĩ Minh, không phải tất cả các bước thăm khám hiếm muộn đều phụ thuộc vào chu kỳ kinh nguyệt. Tùy mục đích kiểm tra, bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm và thời điểm thực hiện phù hợp.

Đối với người vợ, xét nghiệm AMH nhằm đánh giá dự trữ buồng trứng có thể thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong chu kỳ kinh. Siêu âm phụ khoa giúp bác sĩ khảo sát tử cung và phần phụ, từ đó đánh giá những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Tuy nhiên, nếu cần khảo sát buồng tử cung và độ thông của vòi trứng bằng các kỹ thuật như chụp X-quang tử cung - vòi trứng (HSG), siêu âm bơm nước buồng tử cung hoặc siêu âm sử dụng chất tương phản (HyFoSy), thời điểm thực hiện cần được lựa chọn kỹ hơn.

Thông thường, các kỹ thuật này được sắp xếp sau khi người vợ sạch kinh khoảng 2 - 3 ngày và trước ngày thứ 10 của chu kỳ. Người vợ cần tuân thủ hướng dẫn kiêng quan hệ tình dục trước thủ thuật theo chỉ định của bác sĩ.

Việc thăm khám ban đầu sẽ giúp bác sĩ xác định những xét nghiệm cần thực hiện và sắp xếp thời điểm phù hợp

Đối với người chồng, nếu được chỉ định làm tinh dịch đồ, cần kiêng xuất tinh từ 2 - 7 ngày trước khi lấy mẫu. Theo bác sĩ Minh, thời gian kiêng quá ngắn hoặc quá dài đều có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích tinh dịch.

Như vậy, các cặp vợ chồng không nhất thiết phải trì hoãn buổi khám đầu tiên chỉ vì chưa đến ngày phù hợp của chu kỳ kinh. Việc thăm khám ban đầu sẽ giúp bác sĩ xác định những xét nghiệm cần thực hiện và sắp xếp thời điểm phù hợp.

Lần đầu khám hiếm muộn, đừng quên những điều này

Bên cạnh việc lựa chọn thời điểm thăm khám, bác sĩ Minh khuyến cáo các cặp vợ chồng nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ y tế đã có trước đó. Những giấy tờ cần mang theo bao gồm kết quả xét nghiệm, sổ khám bệnh, đơn thuốc, phim chụp X-quang và hồ sơ phẫu thuật liên quan đến cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng, nếu có.

Đặc biệt, người vợ nên ghi nhớ những thông tin về chu kỳ kinh nguyệt như độ dài chu kỳ, tính chất kinh nguyệt và những bất thường từng gặp. Cả hai cũng cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về bệnh lý đã mắc, tiền sử bệnh gia đình, thuốc đang sử dụng và thói quen sinh hoạt.

Việc chuẩn bị những thông tin này giúp bác sĩ có cơ sở đánh giá toàn diện hơn, đồng thời hạn chế chỉ định trùng lặp các xét nghiệm không cần thiết. Một lưu ý quan trọng khác là cả vợ và chồng nên cùng đi khám ngay từ lần đầu tiên.

Bác sĩ Minh giải thích, nguyên nhân hiếm muộn có thể xuất phát từ người vợ, người chồng, cả hai hoặc chưa xác định được nguyên nhân. Do đó, chỉ kiểm tra sức khỏe sinh sản của một người có thể khiến quá trình tìm nguyên nhân kéo dài, bỏ sót những yếu tố quan trọng. Ngoài những chuẩn bị về sức khỏe và hồ sơ y tế, hai vợ chồng cũng cần giữ tâm lý cởi mở, tránh đổ lỗi cho nhau khi chưa xác định được nguyên nhân.

Theo bác sĩ Minh, khám hiếm muộn không phải hành trình tìm xem ai là người có vấn đề, mà là quá trình cả hai cùng tìm hiểu sức khỏe sinh sản để lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Chủ động thăm khám đúng thời điểm, chuẩn bị đầy đủ thông tin và cùng nhau đồng hành ngay từ đầu có thể giúp các cặp vợ chồng hạn chế những xét nghiệm không cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Tại IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam), mỗi trường hợp mong con được tiếp cận theo hướng cá thể hóa, dựa trên tình trạng, khả năng đáp ứng điều trị và các yếu tố liên quan đến sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Từ đó, bác sĩ tư vấn và xây dựng phác đồ phù hợp, cân nhắc các chiến lược hỗ trợ sinh sản theo từng trường hợp.