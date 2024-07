Khám phá 4 phong cách nuôi dạy con phổ biến, xem mẹ đang thuộc phong cách nào

1. Nuôi dạy con kiểu độc đoán

Mẹ có thường nói với con là: "Mẹ nói thì con phải nghe"?

Mẹ có thường gạt đi ý kiến, cảm xúc của con?

Mẹ có thường lập ra các nguyên tắc hà khắc và phạt khi con phạm "luật"?

Đây là ba đặc điểm dễ thấy nhất ở người mẹ theo phong cách độc đoán. Mối quan hệ mẹ - con trong hầu hết các trường hợp đều diễn ra một chiều, trong đó, mẹ sẽ đặt ra quy tắc mà không cần giải thích lý do và con phải tuân theo. Ở mặt tích cực, mô hình này có thể rèn giũa cho con lối cư xử chuẩn mực, ngoan ngoãn. Nhưng, mặt tối là con có thể bị làm bộc phát tính hung hăng với người ngoài và có xu hướng chống đối mẹ khi lớn lên, hoặc con sẽ nhút nhát, khó hòa nhập và mất khả năng tự ra quyết định.

Người mẹ theo phong cách độc đoán rất ít khi hoặc chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của con

2. Nuôi dạy con kiểu dễ dãi

Đây là những người mẹ ít khi đưa ra nguyên tắc ràng buộc con. Mẹ giao tiếp với con một cách cởi mở, tôn trọng và cho con tự do làm điều con thích. Có lẽ đứa trẻ nào cũng mong có người mẹ dễ như thế. Tuy nhiên, lời khuyên là mẹ nên khó tính hơn để rèn cho con tính kỷ luật, biết chăm sóc bản thân và tránh gặp phải vấn đề sức khỏe như: béo phì do thói quen ăn uống không lành mạnh; giảm sút sức khỏe tinh thần do thường xuyên thức khuya, dùng thiết bị điện tử…

.3. Nuôi dạy con kiểu phó mặc

Mức độ "buông lơi" con của mô hình này hơn hẳn kiểu phía trên. Mẹ chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho con và tự tách mình khỏi cuộc sống của con. Vì thiếu sự quan tâm nên các con phải học cách kiên cường và tự lập hơn những bạn khác. Về sau này, con có thể kém tư duy chiến lược, ít tiến bộ trong học tập, khó kiểm soát cảm xúc hay thiếu kỹ năng xây dựng mối quan hệ xã hội.

4. Nuôi dạy con kiểu cân bằng

Phong cách cân bằng thường mang lại hiệu quả nuôi dạy con tích cực, từ củng cố mối liên kết mẹ - con, cho đến giúp con tự tin, độc lập, kiên nhẫn và sống có mục tiêu. Tuy nhiên, để thu hoạch được bấy nhiêu quả ngọt, mẹ sẽ cần cho đi rất nhiều kiên nhẫn và nỗ lực khi phải linh hoạt vừa hóa thân thành mẹ Gấu thể hiện sự mạnh mẽ, nghiêm khắc đúng lúc để giữ con không chệch hướng hay hành xử thiếu kiểm soát, vừa sắm vai mẹ Thiên Nga dành cho con những điều dịu êm, lắng nghe suy nghĩ và thấu hiểu cảm xúc của con khi cần.

Nói cách khác, trong mô hình này, mối quan hệ mẹ - con là hai chiều, có sự tương tác và phản hồi tích cực. Mẹ vẫn đưa ra nguyên tắc, song cũng lý giải vì sao cần có những nguyên tắc ấy, thuyết phục con chủ động nghe theo. Mặt khác, mẹ có thể cởi mở trò chuyện về những kỳ vọng mà mẹ dành cho con, nhưng không vạch sẵn đường và ép con theo, mà sẽ để con quyết định nên đi thế nào.

Với kiểu nuôi dạy con win - win thế này, thì càng về sau, khả năng "teamwork" của mẹ và con sẽ càng mượt mà, ít gặp mâu thuẫn

Mẹ đã nhận diện được phong cách nuôi dạy con của mình chưa? Đây là cơ hội để mẹ có thể nhìn lại và kịp thời có những điều chỉnh hợp lý kéo gần khoảng cách mẹ - con, đồng thời uốn nắn con phát triển đúng hướng tích cực.

