Khám phá 5 'thế giới' trải nghiệm độc đáo tại AEON Hải Dương vừa khai trương

Khám phá sự kiện khai trương với chuỗi quà tặng cực hấp dẫn

Trong vòng 5 ngày đầu mở cửa, TTTM AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi (thành phố Hải Phòng) đã thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình đến trải nghiệm, với hơn 200 nghìn lượt khách ghé thăm. Nằm ở vị trí giao thông kết nối thuận tiện, TTTM quy mô hơn 38.000 m² này hướng đến trở thành điểm đến quen thuộc của khu vực với quy mô thương mại lên tới hơn 330.000 cư dân lân cận.

Khách hàng hào hứng check-in và tham gia mua sắm trong ngày đầu AEON Hải Dương mở cửa ẢNH: AEON VIỆT NAM

Đáng chú ý, tuần lễ khai trương từ ngày 1.10 đến 11.10 mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có tài khoản thành viên khi mua sắm tích điểm chỉ từ 600.000 đồng sẽ được quy đổi thành 200 điểm WAON, túi Eco thời trang cùng quà tặng bất ngờ. Đặc biệt, giai đoạn từ 6.10 đến 11.10, các hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận ngay vé quay số may mắn trúng quà điện máy với tổng giá trị lên đến 20,57 triệu đồng, đi kèm hàng ngàn deal giảm giá áp dụng trên toàn hệ thống gian hàng.

Bản đồ 5 "thế giới" trải nghiệm

Lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương, AEON Hải Dương mang tới "5 Thế giới" trải nghiệm mua sắm - giải trí phong phú, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của 3 thế hệ.

Tọa độ đầu tiên phải kể đến là Food World (Thế giới Ẩm thực). Khu AEON Delica & Bakery với không gian 270 chỗ ngồi là thiên đường đối với các "tín đồ ẩm thực" cùng các món sushi, bento, bánh mì kiểu Pháp và thực phẩm chế biến sẵn. Hàng loạt thương hiệu F&B đỉnh đám cũng đồng loạt "hạ cánh" như Texas Chicken, Gong Cha, Long Wang, Thai Express, Gogi House, Highlands Coffee, hứa hẹn trở thành điểm hẹn hò lý tưởng.

Khu vực ẩm thực Delica ngập tràn món ngon thu hút đông đảo thực khách ẢNH: AEON VIỆT NAM

Tọa độ giải trí gọi tên Kids & Entertainment World (Thế giới Trẻ em & Giải trí). Nơi đây quy tụ cụm rạp chiếu phim AEON Beta Cinema với thiết kế lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ, trung tâm game gắp gấu GiGO chuẩn Nhật, khu vui chơi KID'S BOX JUMBO diện tích lên tới 1.000 m² và Khu vực Mẹ & Bé Kids Republic.

Không dừng lại ở đó, Fashion World (Thế giới Thời trang) và Beauty & Wellness World (Thế giới Sức khỏe & Làm đẹp) là nơi hội tụ các xu hướng thời trang mới nhất từ Adidas, Skechers, Levi's, Crocs, cửa hàng thời trang nữ MYCLOSET cá tính cùng thiên đường mỹ phẩm Glam Beautique. Cuối cùng, Home & Living World (Thế giới Không gian sống) mang đến ngàn tiện ích cho căn hộ với HÓME CÓORDY, siêu thị nội thất Kohnan, Mr. DIY.

Cửa hàng MYCLOSET mang tới các thiết kế trẻ trung, đa dạng phong cách cho phái đẹp ẢNH: AEON VIỆT NAM

Công nghệ hiện đại cùng dịch vụ tinh tế chuẩn Nhật

Đến AEON Hải Dương, khách hàng còn được trải nghiệm chuỗi công nghệ mua sắm thông minh, giúp trải nghiệm mua sắm thêm mượt mà. Bạn sẽ không còn phải chờ đợi lâu nhờ hệ thống cân AI tự động nhận diện sản phẩm, ki ốt tự gọi món, quầy thanh toán bán tự động và bảng giá điện tử siêu tiện lợi.

Ngoài ra, chuỗi tiện ích đầy tinh tế cũng chuẩn bị sẵn sàng để nâng niu từng trải nghiệm: bãi xe miễn phí sức chứa lớn, tủ đồ thông minh nhận diện khuôn mặt, trạm sạc xe điện EV, phòng chăm sóc trẻ nhỏ cùng nhà vệ sinh gia đình rộng rãi.

Không gian vui chơi và mua sắm hiện đại tại TTTM ẢNH: AEON VIỆT NAM

AEON Hải Dương đã sẵn sàng chào đón bạn đến trải nghiệm không gian mua sắm - giải trí chuẩn Nhật Bản. Hãy lập hội cùng gia đình và bạn bè ghé thăm TTTM ngay hôm nay để không bỏ lỡ chuỗi sự kiện mừng khai trương ấn tượng!